مصالحة وطنية: رئيس الجمهورية يستقبل جبريل عسلي حمد الله



يوم بعد آخر، يستقبل رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو العائدين إلى أرض الوطن للمشاركة في تعزيز السلام والوحدة و البناء والتعمير، حيث استقبل فخامته هذا اليوم الرابع من فبراير 2022 النقابي السابق ورئيس الحركة من أجل إنقاذ الشعب جبريل عسلي حمد الله الذي عاد إلى البلاد ، تلبية للنداء الذي وجهه رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الجمهورية، رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو إلى جميع أبناء تشاد في الخارج ، للعودة و المشاركة في تنمية وتطوير ووحدة البلاد، عبر الحوار الوطني الشامل والمصالحة الوطنية الذي سيعقد في العاشر من مايو القادم، وعبر عسلي بقوله إنه سعيد بعودته إلى بلاده، ووجوده وسط اسرته، و أنه سيساهم بكل ما يملك من أجل بلاده.



وأكد جبريل عسلي حمد الله عودة جميع رفاقه المتواجدين بالسودان والنيجر، داعيا في الوقت نفسه كل تشادي غيور إلى العودة والمساهمة في نهضة وبناء تشاد .



وكان جبريل عسلي حمد الله النقابي السابق قد غادر البلاد واتخذ من دولة بوركينا فاسو ملجأ له، وأكد عسلي بأنهم اتخذوا القرار مع رفاقه، بأنه وعقب الحوار الوطني الشامل سيتم تحويل حركتهم العسكرية إلى حزب سياسي. وإن عودتهم إلى أرض الوطن تصب في تقوية المصالحة الوطنية وتفعيل الحوار والبحث عن السلام باعتبارها من القيم الغالية والمهمة لرئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو، لأنها قيم تؤدي إلى نهضة وبناء تشاد.