معارض تجارية تشادية سودانية تنطلق اليوم رسميا



أحتضن قصر 15 يناير صباح اليوم 11 يوليو حفل افتتاح معرض "سودا تشاد" تحت شعار -خرطوم وانجمينا- توأم ، ذلك في إطار تعزيز التعاون بين تشاد والسودان والترويج لمنتجات من كلا البلدين.



دعا رئيس الاتحاد العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فضل سلطان ، في كلمته الترحيبية ، سكان نجامينا للحضور بأعداد كبيرة إلى المعرض لاكتشاف المنتجات التشادية والسودانية ، بهدف رفع التحديات يجب مواجهتها لتغيير مناخ الأعمال في تشاد.



من جانب سفير الشباب آدم إسماعيل ، حث الحكومة والشركاء على إيلاء المزيد من الاهتمام لمبادرات الشباب التي تتجاوز الحدود ، ووجهت دعوة للشباب لتعميق تفكيرهم من أجل خلق أشياء ملموسة لتعزيز ريادة الأعمال.



علما أن المعرض حضره العديد من مراكز التسويق المحلية في كلا البلدين ، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة ، وقام الفريق بجولة في المعرض لاكتشاف المواد المتاحة من المواد الغذائية والأدوية والعديد من معدات العمل.