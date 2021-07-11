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TCHAD

معارض تجارية تشادية سودانية تنطلق اليوم رسميا


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 11 Juillet 2021



معارض تجارية تشادية سودانية تنطلق اليوم رسميا

أحتضن قصر 15 يناير صباح اليوم 11 يوليو حفل افتتاح معرض "سودا تشاد" تحت شعار -خرطوم وانجمينا- توأم ، ذلك في إطار تعزيز التعاون بين تشاد والسودان والترويج لمنتجات من كلا البلدين.

دعا رئيس الاتحاد العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فضل سلطان ، في كلمته الترحيبية ، سكان نجامينا للحضور بأعداد كبيرة إلى المعرض لاكتشاف المنتجات التشادية والسودانية ، بهدف رفع التحديات يجب مواجهتها لتغيير مناخ الأعمال في تشاد.

من جانب سفير الشباب آدم إسماعيل ، حث الحكومة والشركاء على إيلاء المزيد من الاهتمام لمبادرات الشباب التي تتجاوز الحدود ، ووجهت دعوة للشباب لتعميق تفكيرهم من أجل خلق أشياء ملموسة لتعزيز ريادة الأعمال.

علما أن المعرض حضره العديد من مراكز التسويق المحلية في كلا البلدين ، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة ، وقام الفريق بجولة في المعرض لاكتشاف المواد المتاحة من المواد الغذائية والأدوية والعديد من معدات العمل.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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