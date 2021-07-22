منصة المواطن تطلق نشاطها رسمياً



تحت شعار "الجمهورية الناهضة" أطلقت منصة المواطن نشاطها رسميا، صباح اليوم الخميس 22 يوليو في دار الصحافة بأنجمينا بحضور عدد من أعضاء المنصة والصحفيين وممثلي الأحزاب السياسية.



أعلن المنسق العام للمنصة السيد باديقي سريج الانطلاقة بتنوير إعلامي سطر من خلاله أهداف المنصة ، التي تتجسد في ترسيخ الديمقراطية والعمل في الوساطة ومحاربة الظلم الاجتماعي.



وأوضح المتحدث باسم المنصة ان تشاد لم تحظى بحوار وطني شامل سواء الذي انعقد في عام 1993 ، منذ هذا التاريخ اصبح الوضع السياسي التشادي مبعثر تماما ، ولا ينال الفضائل الا من كان قريبا مع النظام القديم.



وأشار إلى أن الدستور ظل مقيد على مقياس النظام ، وكما داس النظام المعاهدات والنظم الدولية على حساب المصالح الخاصة ، مما يؤدي إلى جر البلاد نحو مستقبل وهمي ، مذكرا دوافع ظهور هذه المنصة التي تتمثل في ظلم الشعب التشادي على مدى ثلاثة عقود على كافة المستويات ومرسوم استبعاد الحوار الوطني الشامل ، الأمر الذي أدى إلى الاهتمام ، وتسير هذه المنصة على نمط نهض تشاد من جديد عبر مطالبة بالحقوق.



أما من جانب الحضور تداخل الرئيس الفخري للحزب الاشتراكي بلا حدود ومرشح جبهة الجديدة للتغيير يحي ديلو أكد أن جمهورية تشاد تدار بطريقة ملكية وعشائرية وعائلية ومن خلال لوبيات على خلال القانون الأساسي الذي كان لتأسيس جمهورية.