TCHAD

من أجل الوحدة والمصالحة: منظمة GREEN CHAD توجه نداءً وطنيًا إلى القيادة التشادية


Alwihda Info | Par عرفة محمد عبد الله - 23 Décembre 2025



من أجل الوحدة والمصالحة: منظمة GREEN CHAD توجه نداءً وطنيًا إلى القيادة التشادية

تشاد – أطلقت منظمة GREEN CHAD، صباح اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، نداءً وطنيًا قويًا دعت فيه إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز المصالحة الشاملة، معتبرة أن السلام الحقيقي يشكّل الركيزة الأساسية لأي تنمية مستدامة وبناء دولة قوية ومتماسكة.

وأكدت المنظمة، في بيانها، أنها تتابع بروح من الأمل والتفاؤل مسار التجديد الذي تشهده تشاد، وفاءً لرسالتها كفاعل مدني يسعى إلى بناء السلام وترسيخ قيم التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع.

وأعربت GREEN CHAD عن تقديرها العميق للرؤية الجريئة لفخامة المشير محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس الجمهورية، مشيدةً بالإنجازات المحققة في إطار المخطط الوطني للتنمية وآفاق رؤية تشاد 2030، إلى جانب مشاريع التحديث التي شملت مختلف مناطق البلاد، معتبرةً أنها تمثل قاعدة صلبة لدولة تسير بثبات نحو التحول الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت المنظمة أن هذه الإنجازات، لا سيما في مجالات الانتقال الطاقوي والزراعة المستدامة، تؤكد أن مشروع «تشاد الخضراء المزدهرة» لم يعد مجرد طموح، بل أصبح مشروعًا وطنيًا واقعيًا يهدف إلى ضمان مستقبل كريم للأجيال القادمة.

وفي السياق ذاته، شدد المنسق العام للمنظمة، عبد الله سمايين، على أن المصلحة الوطنية لم تعد خيارًا سياسيًا، بل ضرورة تاريخية تفرضها تحديات المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن بناء تشاد قوية ومستقرة يمر حتمًا عبر لمّ الشمل، وتغليب لغة الحوار، وإشراك جميع القوى الحية دون إقصاء.

وأشار إلى أن تجاوز جراح الماضي يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع، معتبرًا أن العدالة والصفح المتوازن يشكلان أساسًا متينًا لتحقيق الاستقرار وتعزيز الانتماء الوطني.

غير أن البيان أكد، في المقابل، أن التنمية مهما بلغت لا يمكن أن تترسخ دون وحدة وطنية حقيقية، مشددًا على أن الأخوة والتماسك الاجتماعي يشكلان أقوى بنية تحتية لأي دولة، وأن طيّ صفحة الخلافات يُعد شرطًا جوهريًا لنهضة الأمة واستقرارها.

وطالبت المنظمة بإطلاق مبادرة أخوة وطنية شاملة، تشمل إصدار عفو رئاسي وعفو عام لكل من السيد سكسي مسرا والسيد إدريس يوسف بوي، إضافة إلى الإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي، بهدف طي صفحة المرارة وفتح آفاق جديدة للحوار والتعايش السلمي.

وفي ختام بيانها، أكدت GREEN CHAD أن العفو والصفح لا يُعدّان ضعفًا، بل يعكسان حكمة القادة الكبار ويجسدان قيادة مستنيرة تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، مجددةً استعدادها الكامل لمواكبة أي مسار وطني يعزز المصالحة ويبني تشاد موحدة، غير قابلة للتجزئة، وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.


