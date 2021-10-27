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TCHAD

موافقة مبدئية للحركات السياسية العسكرية للحوار الوطني


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 28 Octobre 2021



موافقة مبدئية للحركات السياسية العسكرية للحوار الوطني

قام وفد من 14 عضوا من اللجنة الفنية الخاصة المسؤولة عن المفاوضات مع الحركات السياسية والعسكرية بقيادة اللامين بورما تري بزيارة باريس بفرنسا.

وعقدت اجتماعات يومي 22 و 23 أكتوبر مع ممثلين عن عدة حركات سياسية عسكرية في فندق بالعاصمة الفرنسية ، وأبدت الحركات موافقتها المبدئية وهي : اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية ومجلس قيادة إنقاذ الجمهورية و وجبهة الأمة من أجل الديمقراطية والعدالة في تشاد في نهاية المناقشات.

أعلن أسيلك حلاتة محمد ، النائب الأول للرئيس المكلف بالاتصال والمتحدث باسم الحركة في اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية جاهز ويؤكد مشاركته في الحوار التمهيدي والحوار الشامل ، من خلال طرح سلسلة من الشروط المسبقة لهذه الاجتماعات"

ويؤكد أسيلك حلاتة محمد على إرادة الحركة "للعمل من أجل حوار حقيقي ولكن ليس من أجل حوار مفصل". وذكر أن "اللقاء والتبادلات جرى في أجواء ودية بين الوفدين".

قام أعضاء اللجنة الفنية الخاصة بزيارة مجاملة لرئيس اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية الجنرال محمد نوري اللاتشي في 24 أكتوبر 2021.

وعلى صعيد متصل أعلن المجلس الوطني للمقاومة من أجل الديمقراطية ، من خلال أمينه العام الدكتور عبد السلام كادجانغابا ، أنه شارك في الاجتماع وصاغ مقترحات. وتؤكد حركة الدكتور أبكر توليمي أنها "ستقدم مساهمتها كلما حدث ذلك في الوضوح والشفافية وقبل كل شيء في إطار من التبادلات الصادقة لمصالح البلاد الفضلى".

من جهته ، اجتمع مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية باللجنة الفنية في 23 أكتوبر وأبدى المجلس موافقته من حيث المبدأ على مشاركته في الحوار التمهيدي الذي سينظم في الأشهر المقبلة في دولة ثالثة. وقد وضع المركز شروطا مسبقة من أجل النظر في عملية الحوار الشامل.

تؤكد جبهة الأمة من أجل الديمقراطية والعدالة في تشاد ، التي شاركت في اجتماع 23 أكتوبر ، التزامها بإجراء حوار وطني شامل وصادق وذو سيادة أبلغت الحركة اللجنة الفنية الخاصة شروطها الأولى لمشاركتها في الحوار التمهيدي الذي سيعقد في بلد ثالث والجمع بين الحركات السياسية والعسكرية.


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