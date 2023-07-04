نقص التمويل يعيق تقدم أعمال مجاري المياه في بعض شوارع العاصمة



تعطلت أعمال بناء مجاري المياه على محور أترون وأمباتا وقاسي ، الأمر الذي دفع وزير استصلاح الأراضي محمد السليك حلاة إلى إجراء تفتيش ميداني لتقييم الوضع.



أوضح الوزير أن توقف سير الأعمال كان نتيجة نقص أو تأخير التمويل من الشركات ، هذا هو السبب الرئيسي لعدم تقدم العمل ، مضيفاً في موسم الأمطار هذا ، من الصعب أيضًا مواصلة الأنشطة على حد توضيحه.



وأشار السليك أن هذا النزول الميداني الوزير يتيح إمكانية التعامل مع المشكلات التي تواجهها واتخاذ الإجراءات لاستئناف العمل خلال فترة أقصاها ثلاثة أسابيع.



وأعرب الوزير عن تهنئته لممثل الوزارة المكلف بمراقبة الأعمال وحث الشركتين على الحفاظ على ثقتهما ومواصلة أنشطتهما حتى تتمكن الوزارة من تجسيد التزاماتها.



تجدر الإشارة إلى أن وقد هذه المجاري تسببت بالفعل في وقوع العديد من الضحايا ، بينهم قتلى وجرحى ، لعدم تأمينها. ومع ذلك ، هناك أمل ، حيث سيتم دفع الميزانية من قبل وزارة المالية.