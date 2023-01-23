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INTERNATIONAL

واشنطن تصف فاغنر بأنها منظمة إجرامية دولية


Alwihda Info | Par Koffi Dieng - 23 Janvier 2023



واشنطن تصف فاغنر بأنها منظمة إجرامية دولية

أعلن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بالمجلس الأمريكي، في إيجاز صحفي يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة قررت تصنيف شركة فاغنر العسكرية الخاصة على أنها منظمة إجرامية دولية، و ستفرض عقوبات عليها اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وقال: " بموجب الأمر التنفيذي 13581 وتعديلاتها، تصنف وزارة الخزانة فاغنر كمنظمة إجرامية دولية مهمة للغاية. وبناءً على هذا المؤهل، سنقوم الأسبوع المقبل بسن عقوبات إضافية ضد فاغنر ونظام دعمها في مختلف القارات".

وأضاف جون كيربي أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة أعمال فاغنر في أوكرانيا باهتمام.
وفقًا لرويترز، تعتزم وزارة المالية الأمريكية تجميد الأصول المرتبطة بمجموعة فاغنر ومنع الأمريكيين من التعاون مع الشركة العسكرية الخاصة.


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