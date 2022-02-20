وزارة الأمن العام تنشأ جهاز مخصص لتعقب المحرضين في مواقع التواصل الاجتماعي



قال وزير الأمن العام والهجرة اللواء سليمان أبكر آدم لمستشاري المجلس الوطني الانتقالي: "لا يمكننا مقاضاة ولوم جهاز الأمن على تداول مواقع التواصل الاجتماعي ، لأن النسبة الأكبر من المعلومات عنها غير صحيحة" ، ردًا على بعض المستشارين الذين اعتمدوا على الشبكات الاجتماعية في مبرراتهم.



أكد وزير الأمن العام والهجرة ، اللواء سليمان ، أن السلطات الأمنية التشادية تسعى لإنشاء جهاز مخصص لمساعدة فريق الجرائم الإلكترونية من خلال تعقب المحرضين ومزعزي الأمن والاستقرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وأضاف أن فريقًا يتلقى حاليًا تدريبات احترافية في هذا الشأن في الأسابيع المقبلة ، ستوفر وزارة الأمن جهاز التتبع الخاص بها على فيسبوك وواتساب وغيرها من الوسائل التي اتخذها البعض كنفق محصن لتمرير رش السموم التمييزية إلى المجتمعات المحلية.



وبحسب الوزير ، على السياسيين التحقيق في دقة ما يتداوله النشطاء ، مؤكداً أن 90٪ من هذه المعلومات غير صحيحة ، ويتعهد بإثباتها قريباً.



وحث الوزير على حسن استخدام موقع التواصل الاجتماعي الذي الهدف منه تعزيز القدرات التنموية والتعليم .... الأنباء التشادية