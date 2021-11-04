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وزير الإعلام ،: "الحركات المسلحة الرئيسية أعطت موافقتها للمشاركة فى الحوار الوطني"


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 4 Novembre 2021



وزير الإعلام ،: "الحركات المسلحة الرئيسية أعطت موافقتها للمشاركة فى الحوار الوطني"

قال وزير الإعلام ، المتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن غلام الله ، في 4 ، إن "الجماعات المسلحة الرئيسية الموجودة في الخارج اتفقت جميعها تقريبًا على المشاركة في الحوار الوطني الشامل".

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي ، شدد الوزير على أن "اللجنة الفنية الخاصة (المسؤولة عن التفاوض مع السياسيين العسكريين ) التي اجتاحت العالم كله عمليا ، توصلت إلى نتيجة مهمة ومرضيو.

يشارك جميع الفاعلين السياسيين الأساسيين في الحياة السياسية الوطنية في هذا الحوار.

وأصاف إننا نشعر بارتياح كبير للتقدم المحرز في هذه العملية التي أرستها إرادة المجلس العسكري الانتقالي بحيث يكون هناك أقصر فترة انتقالية ممكنة. ، بأكبر قدر ممكن من الفعالية.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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