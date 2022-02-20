وزير الدفاع التشادي يصل مدينة سار في إطار زيارته التفقدية





شرع الوزير المنتدب برئاسة المجلس المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب اللواء داود يحيى إبراهيم زيارته لتفقد الجيوش وتعزيز هذه المعسكرات الواقعة في الحدود ولتوعية الجيش للحفاظ على الأمن والاستقرار.



وكانت المعسكرات الواقعة في مدينة مندو وضواحيها هي المحطات الأولى للوزير المنتدب برئاسة المجلس المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب اللواء داود يحيى إبراهيم ثم مدينة أم بيباكوم أجرى وزير الدفاع تغييرات طفيفة في صفوف القيادة وكما وجه الجيش التشادي في حماية الحدود وتفادي وقوع اشتباكات أهلية وتكثيف من الدوريات الأمنية المنتظمة.



وكما توقف الوفد الأمني ​​في معسكر سورو المتقدم على حدود إفريقيا الوسطى ثم بيسياو وكذلك غوري باتجاه الوسط وبيكونجا ومناطق أخرى تتواجد فيها المعسكرات ، ثم عاد الوزير بطائرته إلى بلدة سيدو على حدود افريقيا الوسطى.



وفي سياق متصل وصل الوزير المنتدب برئاسة المجلس المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب اللواء داود يحي إبراهيم على رأس وفد عسكري كبير في 20 فبراير 2022 إلى سار عاصمة ولاية شاري الأوسط ، التي شهدت صراعات أهلية دامية في الأسابيع الأخيرة.



وقال وزير الأمن العام والهجرة اللواء سليمان أبكر آدم في خطابه أمام البرلمان المؤقت ، إن نظيره وزير الدفاع يقوم بجولة لتفقد المعسكرات الحدودية وإقامة المعسكرات.