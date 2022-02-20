Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

وزير الدفاع التشادي يصل مدينة سار في إطار زيارته التفقدية


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 20 Février 2022



وزير الدفاع التشادي يصل مدينة سار في إطار زيارته التفقدية


شرع الوزير المنتدب برئاسة المجلس المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب اللواء داود يحيى إبراهيم زيارته لتفقد الجيوش وتعزيز هذه المعسكرات الواقعة في الحدود ولتوعية الجيش للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وكانت المعسكرات الواقعة في مدينة مندو وضواحيها هي المحطات الأولى للوزير المنتدب برئاسة المجلس المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب اللواء داود يحيى إبراهيم ثم مدينة أم بيباكوم أجرى وزير الدفاع تغييرات طفيفة في صفوف القيادة وكما وجه الجيش التشادي في حماية الحدود وتفادي وقوع اشتباكات أهلية وتكثيف من الدوريات الأمنية المنتظمة.

وكما توقف الوفد الأمني ​​في معسكر سورو المتقدم على حدود إفريقيا الوسطى ثم بيسياو وكذلك غوري باتجاه الوسط وبيكونجا ومناطق أخرى تتواجد فيها المعسكرات ، ثم عاد الوزير بطائرته إلى بلدة سيدو على حدود افريقيا الوسطى.

وفي سياق متصل وصل الوزير المنتدب برئاسة المجلس المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب اللواء داود يحي إبراهيم على رأس وفد عسكري كبير في 20 فبراير 2022 إلى سار عاصمة ولاية شاري الأوسط ، التي شهدت صراعات أهلية دامية في الأسابيع الأخيرة.

وقال وزير الأمن العام والهجرة اللواء سليمان أبكر آدم في خطابه أمام البرلمان المؤقت ، إن نظيره وزير الدفاع يقوم بجولة لتفقد المعسكرات الحدودية وإقامة المعسكرات.



Dans la même rubrique :
< >

Dimanche 20 Février 2022 - 17:03 Tchad : le peuple Massa se concerte pour le 8e festival "Tokna Massana"

Dimanche 20 Février 2022 - 16:51 Tchad : le ministre de la Défense est arrivé à Sarh

Dimanche 20 Février 2022 - 16:14 Tchad : la 4e édition du concours Toubou marquée par des distinctions

Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 19/02/2022

N'Djamena : les centres de dépôt des candidatures dévoilés pour le concours de police

N'Djamena : les centres de dépôt des candidatures dévoilés pour le concours de police

Tchad : prestation de serment d'un clerc d'huissier au Tribunal d'Am-Timan Tchad : prestation de serment d'un clerc d'huissier au Tribunal d'Am-Timan 19/02/2022

Populaires

Égypte : plusieurs kilos d'or saisis dans les bagages d'une passagère tchadienne

20/02/2022

Tchad : un homme affaibli meurt en pleine rue à N'Djamena

20/02/2022

Tchad : le ministre de la Défense est arrivé à Sarh

20/02/2022
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 13/02/2022 - Abdelmanane Khatab

(Tribune) Violences au Tchad : Jusqu'à quand, Seigneur !

(Tribune) Violences au Tchad : Jusqu'à quand, Seigneur !

Technologie et enjeux climatiques : pour une approche pragmatique Technologie et enjeux climatiques : pour une approche pragmatique 06/02/2022 - Patrice Caine, Président-Directeur Général de Thales

ANALYSE - 14/02/2022 - Yana Abdoulaye

Tchad : des tueries qui compliquent le vivre ensemble

Tchad : des tueries qui compliquent le vivre ensemble

Tchad : énième tourisme d'État à Sandana Tchad : énième tourisme d'État à Sandana 12/02/2022 - Masrambaye Blaise

REACTION - 13/11/2021 - Info Alwihda

Tchad : le frère ainé du surveillant assassiné s'exprime, "la famille est sous le choc"

Tchad : le frère ainé du surveillant assassiné s'exprime, "la famille est sous le choc"

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend 04/06/2021 - Info Alwihda

© 2020 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter