وزير الدفاع في بحيرة تشاد ، يحفز لإحباط العدو ، ومصمم على استئصالهم



قام الوزير المنتدب لدى رئاسة المجلس المكلف بالدفاع الوطني الجنرال داود يحي إبراهيم ، بزيارة إلى تشوكوتاليا وكوغو بولاية بحيرة تشاد ، إثر الهجوم الذي شنته جماعة بوكو حرام في 4 أغسطس.



ورافقه كبار ضباط الجيش وبالأخص النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق توفا عبد الله عيسى وتهدف هذه الجولة إلى تحفيز القوات المتمركزة في البحيرة.



وعقد الوزير اجتماعا أمنيا مع جميع الضباط. خلال هذا الاجتماع أعطيت توجيهات قوية لإحباط العدو.



أعلن الجنرال داود يحيى إبراهيم "صحيح أننا خسرنا معركة ولكننا لم نخسر حربًا" وفقا له يجب أن تكون قوات الدفاع والأمن قادرة على إبادة واستئصال جماعة بوكو حرام التي نمت مؤخرًا.