وصول وفد من اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل لمهمة هامة



وصل وفد من اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل بقيادة الجنرال نجارو أييجو ، ظهر اليوم إلى فايا لارجو ، عاصمة إقليم بوركو الهدف هو إرسال التعليمات إلى حاكم بوركو.



يقيم الوفد برئاسة الجنرال انغارو أييجو في عاصمة ولاية بوركو كجزء من المهمة العامة للجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل . وهي تتألف من علي مالاجي وتولكوم بيرتين وسقية بيدي وأحمت عصب.



وبحسب رئيس البعثة نغارو أييدجو ، فإن هذا النسب هو جزء من المشاورات السابقة لعقد الحوار الوطني الشامل.



يسمح هذا الحد الأقصى لفايا لارجو للوفد بنقل التعليمات إلى حاكم ولاية بوركو اللواء عصمت إسخا الشيخ. تم تحديد التعليمات من قبل اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل بحيث يمكنها اتخاذ التدابير اللازمة لإعداد الجميع لنجاح الحدث.



وسيتوجه الوفد إلى برداي ، عاصمة إقليم تيبستي ، قبل أن يعود إلى فايا للاستعدادات.