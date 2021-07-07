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TCHAD

وفاة الوزير السابق محمد حسين


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 7 Juillet 2021



وفاة الوزير السابق محمد حسين
بلغنا للتو في "الوحدة" خبر وفاة إن وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة السابق الصحفي محمد حسين اليوم الأربعاء الموافق 7 يوليو 2021 في انجمينا.

وتقلد سابقا منصب الوزير ومدير مكتب في رئاسة الجمهورية ، وسفير تشاد لدى الكاميرون في عام 2013 ، بالإضافة إلى قيادة حزب الحركة الوطنية للإنقاذ كأمين عام له.

محمد حسين صحفي متمرس وعلى وجه الخصوص ، وظف مهاراته في خدمة وكالة الأنباء التشادية للنشر ، عندما كان مديرا للوكالة.



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