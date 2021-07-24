وفد إسرائيلي في رئاسة الجمهورية



استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي وفدا إسرائيليا ، اليوم السبت ، ذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي واتمام المشوار الدبلوماسي الذي يربط البلدين.



قدم الوفد الإسرائيلي خالص تعازيه إلى رئيس المجلس العسكري الإنتقالي لوفاة المفاجئ لمشير تشاد وكما ناقشوا سير العملية الانتقالية الجارية في تشاد ، لتحديد زوايا الاحتجاجات في ذلك ، وجددت إسرائيل استعدادها لدعم العملية الانتقالية في تشاد.



وأبدى الطرفان رغبتهما المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وفقا لمذكرة التفاهم لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية تشاد والدولة العبرية الموقعة في 20 يناير 2019 في انجمينا.