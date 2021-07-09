وفد رفيع المستوى للاتحاد الأفريقي في تشاد

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في المهجر سعادة السفير شريف محمد زين ، صباح يوم الخميس 8 يوليو 2021 في مكتبه ، وفدًا رفيع من الاتحاد الأفريقي برئاسة رئيس لجنة العدل والسلام والأمن في الاتحاد الأفريقي السفير بانكول أديوي.



وركز هذا الاجتماع بين الدبلوماسيين من الاتحاد الأفريقي والدبلوماسي التشادي بشكل أساسي على آليات دعم ومتابعة الاتحاد الأفريقي لعملية الانتقال الجارية.



وأكد الدبلوماسي رئيس البعثة بانكول أديوي أن الاتحاد الأفريقي يجدد دعمه لتشاد من خلال هذه الزيارة ، وأوضح أن دعم السلطات التشادية في المرحلة الانتقالية يصب في مصلحة تشاد وكذلك القارة بشكل عام ، إذ أن تشاد شريك متميز في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.



وتأتي هذه الزيارة عقب نشوب اختلاف بين السلطات التشادية والاتحاد الأفريقي حول تعيين ممثل الاتحاد الأفريقي لمراقبة الفترة الإنتقالية في تشاد ، ويهدي الوفد إلى تقارب وجهات نظر الجانبين.