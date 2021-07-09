Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

وفد رفيع المستوى للاتحاد الأفريقي في تشاد


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 9 Juillet 2021



وفد رفيع المستوى للاتحاد الأفريقي في تشاد
استقبل وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في المهجر سعادة السفير شريف محمد زين ، صباح يوم الخميس 8 يوليو 2021 في مكتبه ، وفدًا رفيع من الاتحاد الأفريقي برئاسة رئيس لجنة العدل والسلام والأمن في الاتحاد الأفريقي السفير بانكول أديوي.

وركز هذا الاجتماع بين الدبلوماسيين من الاتحاد الأفريقي والدبلوماسي التشادي بشكل أساسي على آليات دعم ومتابعة الاتحاد الأفريقي لعملية الانتقال الجارية.

وأكد الدبلوماسي رئيس البعثة بانكول أديوي أن الاتحاد الأفريقي يجدد دعمه لتشاد من خلال هذه الزيارة ، وأوضح أن دعم السلطات التشادية في المرحلة الانتقالية يصب في مصلحة تشاد وكذلك القارة بشكل عام ، إذ أن تشاد شريك متميز في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

وتأتي هذه الزيارة عقب نشوب اختلاف بين السلطات التشادية والاتحاد الأفريقي حول تعيين ممثل الاتحاد الأفريقي لمراقبة الفترة الإنتقالية في تشاد ، ويهدي الوفد إلى تقارب وجهات نظر الجانبين.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 08/07/2021

Tchad : l’organisation Tchad Innovation mène une campagne sur la cohésion pacifique

Tchad : l’organisation Tchad Innovation mène une campagne sur la cohésion pacifique

Tchad : l’UNESCO offre des équipements informatiques au ministère de l’Education Tchad : l’UNESCO offre des équipements informatiques au ministère de l’Education 08/07/2021

Populaires

Tchad : une nouvelle modification de la date du baccalauréat

08/07/2021

L'ambassadeur du Tchad au Congo est rappelé

08/07/2021

Tchad : grève illimitée du personnel d'ESSO jusqu'à satisfaction des revendications

08/07/2021
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/07/2021 - Célestin Bedzigui, économiste et président du Parti de l’Alliance Libérale (PAL)

Cameroun : refinancement de l'Eurobond, entre leurre et lueur

Cameroun : refinancement de l'Eurobond, entre leurre et lueur

Cameroun : Samuel Mvondo Ayolo victime d’une énième cabale Cameroun : Samuel Mvondo Ayolo victime d’une énième cabale 02/07/2021 -

ANALYSE - 06/07/2021 - Brahim Issa

انتشار فكرة التناوب الوراثي للسلطة في أفريقيا

انتشار فكرة التناوب الوراثي للسلطة في أفريقيا

Tchad : accès à l'eau à Abéché ; les ménages et les animaux en pâtissent Tchad : accès à l'eau à Abéché ; les ménages et les animaux en pâtissent 24/06/2021 - Abba Issa

REACTION - 04/06/2021 - Info Alwihda

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire 03/01/2021 - Mbainaissem Gédéon

© 2020 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter