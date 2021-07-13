​ألبرت يخاطب القوى النشطة للأمة التشادية



تمهيدا للحوار الوطني الشامل ، التقى رئيس الوزراء الانتقالي يوم الخميس ، 13 يوليو 2021 ، بالقوى النشطة للأمة ، لإصدار بيان يتعلق ببدء الإجراءات الأولية للانتقال في بداية اللقاء ، قرأ الأمين العام للحكومة مرسوم إنشاء لجنة تنظيمية لحوار شامل في 2 يوليو 2021.



وبدوره أوضح رئيس الوزراء الانتقالي ، باهيمي باداكي ألبرت ، في بيانه ، أن الخلافات بين التشاديين لا تتعلق ، بمبدأ الانتقال والحوار الذي يتسم بالإجماع. ، ولكن بالأحرى على المناهج والأساليب والمفاهيم لبعضها البعض.



وشدد على أنه من الحشو القول بأن هذه الاختلافات حول الرؤى المختلفة للحوار الشامل لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار نفسه والشمولية.



ولذلك وقع اللواء محمد إدريس ديبي في 2 (يوليو) الماضي ، على المرسوم الذي قرأه الأمين العام للحكومة ، وأضاف أنه صحيح أن اللجنة المنظمة لا تستطيع أن تحسب بداخلها 15 أو 16 مليون تشادي ، لكن إرادة الحكومة هي أن يكون لكل تشادي ممثل هناك ، وبالتالي فهي معنية بشكل كامل بالحوار الشامل ، بدءًا من التحضير له.



طبقا لرئيس الوزراء الانتقالي ، باهيمي باداكيه ألبرت ، فإن الهدف من اللقاء هو دعوة جميع مكونات القوى والأحزاب السياسية وجمعيات ونقابات المجتمع المدني والنساء والشباب والزعماء التقليديين وذوي الإعاقة والمغتربين وغيرهم ، لتنظيم أنفسهم بحرية وشفافية تامة ، واختيار ممثليهم في اللجنة المنظمة ووفقًا لأحكام مرسوم 2 يوليو / تموز 2021.



وأكد أن وزير الدولة المكلف بالمصالحة الوطنية والحوار هو المخول في استقبال قوائم ممثليها ضمن اللجنة المنظمة للحوار غضون الـ 15 يوما التالية بدء من تاريخ اليوم، وأخيراً حث القوى على أن تضع مؤيديها على فكرة الجمهورية وفقط عليها عند اختيار ممثليها في اللجنة المنظمة ثم ، لترتقي إلى مستوى توقعات الناس.