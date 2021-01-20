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​إعادة الوثائق الثبوتية التي تتمثل في بطاقات الهوية الوطنية وجواز السفر إلى حاكم اقليم وادي فيرا


Alwihda Info | Par HASSANEIN MAHAMAT HASSAN - 20 Janvier 2021



​إعادة الوثائق الثبوتية التي تتمثل في بطاقات الهوية الوطنية وجواز السفر إلى حاكم اقليم وادي فيرا

بغرض توزيعها إلى أصحابها، رئيس مجلس إدارة الهيئة لتأمين الوثائق الجنرال محمد بشير دوسه أجرى مقابلة مع حاكم اقليم وادي فيرا لتسليمه أيها.
احتضنت مقصورة الوالي هذه المجريات بحضور السلطات الإدارية والعسكرية ورجال الدين والشيوخ التقليدية. 
في كلمته رئيس مجلس إدارة الهيئة الفريق أول ركن محمد بشير دوسه بعد أن قدم شكره للوالي.
أكد بأنه سيرسل الفريق الفني للمرة في الإقليم لأن الزيارة الأولى كانت تجربة فقط وقد ترجم لسان الحال ان سكان ولاية وادي فيرا مازالوا بحاجة ماسة للبطاقات وجواز السفر. 
مضيفا أنه من الضروري أن يتلقى أي تشادي هذه الوثائق الثبوتية كما أنها تعتبر من حق المواطن. والبطاقة الوطنية5000 fr اما جواز السفر 60000fr .
كما سلم الوالي 751 بطاقة و31 جواز سفر. لتوزع على أصحابها. 
اما من جهتة والي ولاية وادي فيرا الجنرال اسحاق احمد عرجه أثنى على جهود الهيئة الوطنية لتأمين الوثائق بما قامت به طابا منهم مضاعفة الجهود من أجل إراحة الشعب. 



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