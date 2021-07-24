​إقصاء العربفون يؤدي إلى عرقلة اجتماع الشباب

عُقد اجتماع برئاسة المجلس الوطني للشباب في تشاد بهدف اختيار ممثلي الشباب ضمن اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل المقبل ، اختلف المشاركون في كيفية الاختيار ، وكشف الناطقين باللغة العربية عن تلاعب بالموضوع أدى إلى اندلاع فوضى داخل القاعة وانسحاب أعضاء المجلس الوطني للشباب.
أوضح السيد جمال يحي مهاجر (مشارك في الاجتماع ) أنه قد اتفقوا سالفا على اختيار ثلاثة ممثلين للشباب في العاصمة ، واحد فرنكفوني وآخر عربفون والأخير يكون امرأة ، بناء على هذا انطلقت الجلسة لإعلان الناتج ، مضيفا لغاية غامضة تم تغيير اسلوب الإختيار عن طريق واعتمدوا التصويت الأمر الذي يحيل دون اختيار عربفون.
وفقا لجمال أما السبب الثاني أن المجلس الوطني للشباب لم يسرد أسماء ممثلي العربفون في قائمة المرشحين ، من هنا ضجت القاعة بأصوات الرفض الذي بدأه الناشط جمال يحي برفقة عدد من شباب الناطقين باللغة العربية.
وأكد يحي أن القضية تم إحالتها إلى وزارة الشباب هي التي تختار من يمثل الشباب في اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل المقبل.
وفي ذات السياق أشار صفحات عامة إلى أن الناشط جمال يحي هو الذي تسبب في عرقلة الاجتماع ، مع ان خيارات السلمية متاحة ، بينما مصدر آخر يؤكد أن الضجيج عم القاعة من قبل مجموعة من الشباب.
للإشارة هذه وللمرة الثالثة أن الناطقين باللغة العربية يعلنون رفضهم علنا في اجتماع عام.