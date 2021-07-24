​إقصاء العربفون يؤدي إلى عرقلة اجتماع الشباب

وفقا لجمال أما السبب الثاني أن المجلس الوطني للشباب لم يسرد أسماء ممثلي العربفون في قائمة المرشحين ، من هنا ضجت القاعة بأصوات الرفض الذي بدأه الناشط جمال يحي برفقة عدد من شباب الناطقين باللغة العربية.

وأكد يحي أن القضية تم إحالتها إلى وزارة الشباب هي التي تختار من يمثل الشباب في اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل المقبل.

وفي ذات السياق أشار صفحات عامة إلى أن الناشط جمال يحي هو الذي تسبب في عرقلة الاجتماع ، مع ان خيارات السلمية متاحة ، بينما مصدر آخر يؤكد أن الضجيج عم القاعة من قبل مجموعة من الشباب.

للإشارة هذه وللمرة الثالثة أن الناطقين باللغة العربية يعلنون رفضهم علنا في اجتماع عام.