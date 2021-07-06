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TCHAD

​الأمن يوقف مسؤول في المخابرات ويدرس قرار عزله


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 6 Juillet 2021



​الأمن يوقف مسؤول في المخابرات ويدرس قرار عزله
أوقف الأمن مسؤول في المخابرات العامة بانجمينا وأحالته إلى المحكمة بعد أن قتل نائبه رميا بالرصاص الحي ، المتهم يدعى آدم إدريس ميس وهو زعيم قسم المخابرات العامة في مركز الشرطة رقم 15 الواقع في الدائرة السابعة بانجمينا ويكون نجلا لأحد الكوادر الأمنية في البلاد.

أكد مسؤول أمني رفيع المستوى لموقع "الوحدة" أن الشرطة القضائية استطاعت أن توقف المتهم ، فور وقوع الحدث ، بعد حبسه لمدة أحالته إلى القضاء لتحديد مصيره ، وأفاد المصدر الأمني نفسه أن السلطات الأمنية تدرس قرار إقالته من الحقل الأمني.

وقعت الحادثة في مساء السبت الموافق 03 يوليو ، يعود أسباب الحادثة إلى أن الضحية أدلى بجميع انتهاكات مديره إلى القادة في المخابرات مما أدى إلى مشادة كلامية وانتهى بإطلاق النار ، بحسب المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته ، تجمعت أسرة المتهم لتطبيق العرف المشهور في تشاد بتقديم مبلغ من المال لأسرة الضحية ، لعمل ترتيبات العزاء ، فيما رفض أهل الضحية ، بحسب صحيفة مستقلة. المصدر الذي شرح للوحدة.


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