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TCHAD

​الأمين الخاطري : ما سيتم في الدوحة تفاوض صلح سياسي وليس حوار


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 28 Décembre 2021



​الأمين الخاطري : ما سيتم في الدوحة تفاوض صلح سياسي وليس حوار

علق الدكتور الأمين الدودو الخاطري على سؤال حول مشاركة الشباب في الحوار التمهيدي بالدوحة ، موضحا أن ما يتم في الدوحة العاصمة القطرية ليس حوار بل عبارة عن تفاوض صلح.

قال الدودو عضو في اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل : "إنما يسعده اللجنة الفنية الخاصة بمشاركة السياسيين والعسكريين من اللقاء بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة التشادية ليس حوارا بل هو تفاوض صلح سياسي"

وأضاف : "فهم المصطلحات والمجريات السياسية التشادية مهم جدا في هذه المرحلة لتلافي الالتباس ، هناك حكومة ومعارضة ، افكارهما مختلفة تماما سواء كانت سياسية او اقتصادية" ، مشيرا الى ان لقاء الدوحة هي نقطة الانطلاق لمناقشة مختلف النقاط بين الجانبين مما سيؤدي إلى المصالحة.

وتأتي مداخلة الدكتور دودو في أعقاب سؤال طرحه أحد المشاركين كان مضمونه: هل للشباب التشادي مكانهم في الحوار الجاري في الدوحة؟


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