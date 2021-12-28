​الأمين الخاطري : ما سيتم في الدوحة تفاوض صلح سياسي وليس حوار



علق الدكتور الأمين الدودو الخاطري على سؤال حول مشاركة الشباب في الحوار التمهيدي بالدوحة ، موضحا أن ما يتم في الدوحة العاصمة القطرية ليس حوار بل عبارة عن تفاوض صلح.



قال الدودو عضو في اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل : "إنما يسعده اللجنة الفنية الخاصة بمشاركة السياسيين والعسكريين من اللقاء بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة التشادية ليس حوارا بل هو تفاوض صلح سياسي"



وأضاف : "فهم المصطلحات والمجريات السياسية التشادية مهم جدا في هذه المرحلة لتلافي الالتباس ، هناك حكومة ومعارضة ، افكارهما مختلفة تماما سواء كانت سياسية او اقتصادية" ، مشيرا الى ان لقاء الدوحة هي نقطة الانطلاق لمناقشة مختلف النقاط بين الجانبين مما سيؤدي إلى المصالحة.



وتأتي مداخلة الدكتور دودو في أعقاب سؤال طرحه أحد المشاركين كان مضمونه: هل للشباب التشادي مكانهم في الحوار الجاري في الدوحة؟