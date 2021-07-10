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TCHAD

​الخارجية التشادية تعزي أسرة الدبلوماسي آدم أتيمر وتقدر جهوده


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 10 Juillet 2021



​الخارجية التشادية تعزي أسرة الدبلوماسي آدم أتيمر وتقدر جهوده

ببالغ الحزن والأسى ، علم وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في المهجر ، سعادة السفير شريف محمد زين ، بوفاة زميله آدم أتيمر ، والذي وفته المنية في 08 يوليو 2021 في انجمينا إثر مرض طويل.

كان الراحل من كبار المسؤولين التنفيذيين في وزارة الخارجية ، إذ كان نائب الأمين العام للوزارة ، والمدير العام للإدارة ، ومدير المراسم لدى الرئاسة ، وأصبح سفيرا للبلاد أكثر من مرة ،السفير الراحل آدم أتيمر كان خادمًا مخلصًا للجمهورية.  

في هذا الظرف المؤلم يوجه وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في المهجر السفير شريف محمد زين ، نيابة عن جميع العاملين في الوزارة ، أسمى آيات التعازي إلى أسرة المختفي اللامع ورفاقه سفراء تشاد ، رحمه الله الفقيد بواسع رحمته.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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