​الخارجية التشادية تعزي أسرة الدبلوماسي آدم أتيمر وتقدر جهوده



ببالغ الحزن والأسى ، علم وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في المهجر ، سعادة السفير شريف محمد زين ، بوفاة زميله آدم أتيمر ، والذي وفته المنية في 08 يوليو 2021 في انجمينا إثر مرض طويل.



كان الراحل من كبار المسؤولين التنفيذيين في وزارة الخارجية ، إذ كان نائب الأمين العام للوزارة ، والمدير العام للإدارة ، ومدير المراسم لدى الرئاسة ، وأصبح سفيرا للبلاد أكثر من مرة ،السفير الراحل آدم أتيمر كان خادمًا مخلصًا للجمهورية.



في هذا الظرف المؤلم يوجه وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في المهجر السفير شريف محمد زين ، نيابة عن جميع العاملين في الوزارة ، أسمى آيات التعازي إلى أسرة المختفي اللامع ورفاقه سفراء تشاد ، رحمه الله الفقيد بواسع رحمته.