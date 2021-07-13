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TCHAD

​الشرطة الوطنية تعرض المتهم في اغتيال الشاب بشارع مالدوم عباس


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 13 Juillet 2021



​الشرطة الوطنية تعرض المتهم في اغتيال الشاب بشارع مالدوم عباس
عرضت الشرطة الوطنية في النشر الإخباري الأخير ٧لى الفضائية التشادية المتهم في مقتل الشاب محمد علي داري سوقي قرب دوارة آدم شيري بوم 11 يوليو ، وكما عثرت الشرطة السيارة التي امطئتها الجاني في الارتكارب الجريمة.

غطت الشرطة وجه الجاني أثناء العرض ، أكد المتحدث باسم الشرطة الوطنية أن الشرطة الوطنية ما استراحت بعد الحادثة أبدا بعد البحث المكثف تم تحديد الجاني، مضيفا أن التحقيقات جارية حتى الآن لتحديد باقي المتواطئين في الجريمة ، وكما يحال الجاني إلى العدالة لتحديد مصيره ، 

وأوضح المتحدث باسم الشرطة بأن الأمن التشادي يسعى دائمًا في ضمان حماية المواطنين والسد عن ثغرات الانفلات الأمني ، رغم المحاولة الجادة هناك من سولت له نفسه بأنه فوق القانون بارتكاب جرائم قتل شنيعه.

وكما هنأ الشرطة الوطنية في إنجاز هذه المهمة ، داعيا الشعب إلى اليقظة والتعاون مع رجال الأمن ، وكما حث على عدم تصديق إشاعات فيسبوك.


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