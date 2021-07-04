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TCHAD

​الشركة الوطنية للكهرباء تصدر إنذارًا نهائيًا لتنظيم توصيل الكهرباء


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 4 Juillet 2021



​الشركة الوطنية للكهرباء تصدر إنذارًا نهائيًا لتنظيم توصيل الكهرباء
تعلن الإدارة العامة للشركة الوطنية للكهرباء للمواطنين الذين لديهم توصيل الكهرباء بدون وثيقة أو توصيلها بطريقة غير نظامية ، التقرب من الشركة فورا من أجل تسوية حالتهم قبل يوم 10 يوليو 2021 . 

بعد هذا الوقت ، ستقوم الشركة الوطنية الكهرباء بعملية تفكيك التوصيلات غير النظامية في إطار مهمة خاصة من أجل محاربة الاحتيال طبقا للقوانين. 

أيها المواطنون ، تجنبوا التعامل مع أشخاص غير تابعين لشركة الكهرباء كالوسطاء والأخرون إن الإبلاغ عن كل حالات محاولة سرقة الكهرباء ، توصيل مشتبه أو حضور أشخاص في سيارة غير تابعة للشركة الوطنية للكهرباء ويتدخلون في الشبكة ، هو عمل وطني . 

سرقة الكهرباء هي السبب الأساسي للوزن الزائد لقطاعكم الذي يسبب انخفاض الكهربا أو قطعها المتكرر . الرجاء إبلاغ حالات سرقة الكهرباء عبر الاتصال بالرقم المجاني 1010 من أجل وضع حد لهذه الطاهرة لأنكم انتم المتضررون .


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

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