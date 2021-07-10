​العسكري يتلقى رسالة سرية من نظيره المالي

استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي إتنو صباح اليوم 10 يوليو ، وزير الدفاع المالي العقيد ساديو كامارا ، وهو يحمل رسالة سرية من رئيس الانتقالي المالي العقيد أسيمي غوتا ، في إطار التعاون الثنائي ، وسلمها لنظيره التشادي الفريق محمد ديبي.
وأوضحت رئاسة الجمهورية أن هذه المراسلات تأتي تزامنا مع الانتقال إلى مرحلة تأمينية جديدة للمنطقة خصوصا ، بعد قرارات حكومة الفرنسية التي ألمحت إلى تفكيك الكتائب العسكرية الفرنسية المنتشرة في الساحل سيما في دولة مالي ، وقد تبادل الوفد الوزاري مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في قضية تنظيم الكتائب العسكرية في المنطقة ، بغية الحد من خطورة امتداد بطش الإرهاب.
وكما سيعقد وزير الدفاع المالي مع نظيره التشادي لقاء لتقييم الوضع الأمني والتدخل التشادي والمالي.
وأوضحت رئاسة الجمهورية أن هذه المراسلات تأتي تزامنا مع الانتقال إلى مرحلة تأمينية جديدة للمنطقة خصوصا ، بعد قرارات حكومة الفرنسية التي ألمحت إلى تفكيك الكتائب العسكرية الفرنسية المنتشرة في الساحل سيما في دولة مالي ، وقد تبادل الوفد الوزاري مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في قضية تنظيم الكتائب العسكرية في المنطقة ، بغية الحد من خطورة امتداد بطش الإرهاب.
وكما سيعقد وزير الدفاع المالي مع نظيره التشادي لقاء لتقييم الوضع الأمني والتدخل التشادي والمالي.