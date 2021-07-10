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TCHAD

​العسكري يتلقى رسالة سرية من نظيره المالي


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 10 Juillet 2021



​العسكري يتلقى رسالة سرية من نظيره المالي
استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي إتنو صباح اليوم 10 يوليو ، وزير الدفاع المالي العقيد ساديو كامارا ، وهو يحمل رسالة سرية من رئيس الانتقالي المالي العقيد أسيمي غوتا ، في إطار التعاون الثنائي ، وسلمها لنظيره التشادي الفريق محمد ديبي.

وأوضحت رئاسة الجمهورية أن هذه المراسلات تأتي تزامنا مع الانتقال إلى مرحلة تأمينية جديدة للمنطقة خصوصا ، بعد قرارات حكومة الفرنسية التي ألمحت إلى تفكيك الكتائب العسكرية الفرنسية المنتشرة في الساحل سيما في دولة مالي ، وقد تبادل الوفد الوزاري مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في قضية تنظيم الكتائب العسكرية في المنطقة ، بغية الحد من خطورة امتداد بطش الإرهاب.

وكما سيعقد وزير الدفاع المالي مع نظيره التشادي لقاء لتقييم الوضع الأمني والتدخل التشادي والمالي.


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