​العسكري يتلقى رسالة سرية من نظيره المالي

استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي إتنو صباح اليوم 10 يوليو ، وزير الدفاع المالي العقيد ساديو كامارا ، وهو يحمل رسالة سرية من رئيس الانتقالي المالي العقيد أسيمي غوتا ، في إطار التعاون الثنائي ، وسلمها لنظيره التشادي الفريق محمد ديبي.



وأوضحت رئاسة الجمهورية أن هذه المراسلات تأتي تزامنا مع الانتقال إلى مرحلة تأمينية جديدة للمنطقة خصوصا ، بعد قرارات حكومة الفرنسية التي ألمحت إلى تفكيك الكتائب العسكرية الفرنسية المنتشرة في الساحل سيما في دولة مالي ، وقد تبادل الوفد الوزاري مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في قضية تنظيم الكتائب العسكرية في المنطقة ، بغية الحد من خطورة امتداد بطش الإرهاب.



وكما سيعقد وزير الدفاع المالي مع نظيره التشادي لقاء لتقييم الوضع الأمني والتدخل التشادي والمالي.