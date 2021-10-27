​القوى الحية في موندو تباشر أعمال التمهيدات للحوار الوطني



انطلقت أعمال التشاور مع القوات الحية لإقليم لوغون الغربي كمقدمة للحوار الوطني الشامل في 25 أكتوبر في موندو من قبل الحاكم.



يشارك 130 شخصًا في الاجتماعات ويناقشون مواضيع مختلفة من بينها : السلام ، والتماسك الاجتماعي ، والمصالحة الوطنية ، وشكل الدولة ، والدستور ، والإصلاحات المؤسسية ، والعملية الانتخابية ، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، والسياسات القطاعية والقضايا المجتمعية.



يوضح محمد مبودو عبدالله ، رئيس بعثة اللجنة.تنظيم حوار وطني شامل الهدف من هذه المبادرة قال : ستقوم البعثة بجمع التوقعات والمقترحات من القوات الحية وأضاف "لن يتم التهرب من أي موضوع ستطرح جميع الموضوعات على الطاولة للنقاش وأي شيء يتعلق بالمصلحة الوطنية يساهم في وجود تشاد جديدة غدا لن يتم تنحيته جانبا ، وتابع المشاركون أحرار سنجمع المعلومات ومقترحات وتوقعات.



يذكر حاكم لوغون الغربي ، بشار علي سليمان ، أن الاجتماع سيساعد في تحديد الخطوط العريضة للمقترحات والاقتراحات التي سيصادق عليها الحوار الوطني الشامل بشكل أفضل.