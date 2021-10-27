Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

​القوى الحية في موندو تباشر أعمال التمهيدات للحوار الوطني


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 27 Octobre 2021



​القوى الحية في موندو تباشر أعمال التمهيدات للحوار الوطني © G/A./Alwihda Info
​القوى الحية في موندو تباشر أعمال التمهيدات للحوار الوطني © G/A./Alwihda Info

انطلقت أعمال التشاور مع القوات الحية لإقليم لوغون الغربي كمقدمة للحوار الوطني الشامل في 25 أكتوبر في موندو من قبل الحاكم.

يشارك 130 شخصًا في الاجتماعات ويناقشون مواضيع مختلفة من بينها : السلام ، والتماسك الاجتماعي ، والمصالحة الوطنية ، وشكل الدولة ، والدستور ، والإصلاحات المؤسسية ، والعملية الانتخابية ، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، والسياسات القطاعية والقضايا المجتمعية.

يوضح محمد مبودو عبدالله ، رئيس بعثة اللجنة.تنظيم حوار وطني شامل الهدف من هذه المبادرة قال : ستقوم البعثة بجمع التوقعات والمقترحات من القوات الحية وأضاف "لن يتم التهرب من أي موضوع ستطرح جميع الموضوعات على الطاولة للنقاش وأي شيء يتعلق بالمصلحة الوطنية يساهم في وجود تشاد جديدة غدا لن يتم تنحيته جانبا ، وتابع المشاركون أحرار سنجمع المعلومات ومقترحات وتوقعات.

يذكر حاكم لوغون الغربي ، بشار علي سليمان ، أن الاجتماع سيساعد في تحديد الخطوط العريضة للمقترحات والاقتراحات التي سيصادق عليها الحوار الوطني الشامل بشكل أفضل.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/10/2021

Tchad : la détresse des enfants démunis du Centre Dakouna

Tchad : la détresse des enfants démunis du Centre Dakouna

Tchad : ouverture des recrutements à l’Université de Ndjamena Tchad : ouverture des recrutements à l’Université de Ndjamena 26/10/2021

Populaires

Tchad : 10 nominations à l'ADETIC

26/10/2021

Tchad : ouverture des recrutements à l’Université de Ndjamena

26/10/2021

Tchad : nominations au ministère des Postes et de l’Économie numérique

26/10/2021
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 21/10/2021 - Anass Ali Moussa

Tchad : orientation des jeunes vers l’entrepreneuriat, une politique insuffisante

Tchad : orientation des jeunes vers l’entrepreneuriat, une politique insuffisante

Cameroun : l’enrichissement illicite préoccupe Cameroun : l’enrichissement illicite préoccupe 08/09/2021 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert technique et journaliste indépendant

ANALYSE - 25/10/2021 - Martin Hidgé Ndouba

Tchad : le MPS face à son destin en cette période de transition

Tchad : le MPS face à son destin en cette période de transition

Le Conseil d’Etat censure l’interdiction d’accès au territoire français aux proches de ressortissants algériens titulaires d’un visa scientifique Le Conseil d’Etat censure l’interdiction d’accès au territoire français aux proches de ressortissants algériens titulaires d’un visa scientifique 25/10/2021 - Maître Fayçal Megherbi

REACTION - 04/06/2021 - Info Alwihda

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire 03/01/2021 - Mbainaissem Gédéon

© 2020 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter