​النيجر: الولايات المتحدة تقلل مساعداتها في المجال الأمني بما يزيد عن 600 مليون دولار



عقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اجتماعًا حاسمًا يوم 22 سبتمبر/ أيلول 2023، مع ممثلي الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) ومفوضيتها ودولة موريتانيا. وكان الهدف الرئيسي للاجتماع مناقشة الأزمة السياسية المعقدة الحالية في النيجر.



دعم الإيكواس للحفاظ على النظام الدستوري

أعرب الوزير بلينكن عن تقديره للإيكواس لجهودها المتواصلة لإيجاد حل يحفظ النظام الدستوري في النيجر. وتجدر الإشارة إلى دور الإيكواس الحاسم في التواسط داخل الأزمة السياسية في النيجر كما أصر وزير الخارجية الأمريكي أن هذا الاجتماع فرصة لإعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة لهذه الجهود.



توحّد الموقف

ومن أبرز النقاط الملفتة للانتباه في الاجتماع، الوحدة التي أبداها الشركاء الموجودة. فقد أشارت هذه الدول بوضوح إلى وجوب إطلاق سراح الرئيس السبق محمد بازوم وعائلته وكل من اعتُقل بشكل غير قانوني. ويؤكد هذا الموقف المشترك على الأهمية الحاسمة الممنوحة للدفاع عن الديمقراطية في النيجر.



إجراءات الولايات المتحدة

وأشار الوزير بلينكن عن الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة لدعم ضغط اﻷيكواس على المجلس الوطني لحماية الوطن لاستعادة الديمقراطية في النيجر. ومن ضمنها:



1) تقييد المساعدات من قبل الولايات المتحدة بمبلغ يتعدى 600 مليون دولار من المساعدات الأمنية والتنموية استجابة للأزمة السياسية في النيجر. ويهدف هذا القرار إلى هو ممارسة ضغوط اقتصادية على منفذي الانقلاب العسكري.

2) تعليق مواثيق مؤسسة تحدي الألفية. والغاية في هذا الاجراء، تأكيد التزام الولايات المتحدة القوي باستعادة الديمقراطية.



تقدير عمل الايكواس

في النهاية، اختتم الوزير بلينكن كلمته معربا عن تقديره للإجراءات النشيطة التي اتخذتها الايكواس دفاعاً عن الديمقراطية في غرب أفريقيا. وصرح عن تعزيز هذا الاجتماع التعاون بين الولايات المتحدة وشركائها في الايكواس في البحث عن حلول للأزمة السياسية في النيجر.