​النيجر: مقتل سبعة عشر جندياً من القوات الخاصة في كمينين في منطقة المثلث الحدودي



فقد الجيش النيجيري 18 جنديًا من القوات الخاصة أثناء قيامهم بتأمين منطقة تورودي الواقعة بين النيجر وحدود بوركينا فاسو. نصب مسلحون كمينين لهذه القوة. و تتعرض منطقة الحدود الثلاثة ، ولا سيما منطقة المنتزه السياحي ، بشكل منتظم لهجمات مسلحة على غرار هذا الهجوم .



تعرض هؤلاء الجنود الذين كانوا في مهمة إمداد لبؤرة بوني الاستيطانية في منطقة تورودي لكمين من قبل مسلحين مجهولين.



وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني ، فإن حصيلة القتلى فادحة للغاية ، حيث قُتل 15 جنديًا ، معظمهم من الدرك ، وسبعة جرحى وستة في عداد المفقودين لترتفع الحصيلة إلى 18 قتيلا بعد ذلك ومدنيًا واحدًا.



هؤلاء الجنود القتلى جميعهم من عملية ساكي الثانية ، القوات الخاصة التي تؤمن هذه المنطقة من الحدود الثلاثة ، على بعد حوالي مائة كيلومتر جنوب غرب نيامي.



منذ يوم السبت ، انخرطت عمليات تمشيط برية وجوية لتحديد المهاجمين وتحييدهم ، الذين يتدفقون في هذه المنطقة المشجرة من غابة بارك دبليو إلى الحدود مع بوركينا فاسو ، وهي منطقة خطرة تنتظم فيها الهجمات منذ فترة .