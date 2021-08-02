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​النيجر: مقتل سبعة عشر جندياً من القوات الخاصة في كمينين في منطقة المثلث الحدودي


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 2 Août 2021



​النيجر: مقتل سبعة عشر جندياً من القوات الخاصة في كمينين في منطقة المثلث الحدودي © DR
​النيجر: مقتل سبعة عشر جندياً من القوات الخاصة في كمينين في منطقة المثلث الحدودي © DR

فقد الجيش النيجيري 18 جنديًا من القوات الخاصة أثناء قيامهم بتأمين منطقة تورودي الواقعة بين النيجر وحدود بوركينا فاسو. نصب مسلحون كمينين لهذه القوة. و تتعرض منطقة الحدود الثلاثة ، ولا سيما منطقة المنتزه السياحي ، بشكل منتظم لهجمات مسلحة على غرار هذا الهجوم . 

تعرض هؤلاء الجنود الذين كانوا في مهمة إمداد لبؤرة بوني الاستيطانية في منطقة تورودي لكمين من قبل مسلحين مجهولين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني ، فإن حصيلة القتلى فادحة للغاية ، حيث قُتل 15 جنديًا ، معظمهم من الدرك ، وسبعة جرحى وستة في عداد المفقودين لترتفع الحصيلة إلى 18 قتيلا بعد ذلك ومدنيًا واحدًا.

هؤلاء الجنود القتلى جميعهم من عملية ساكي الثانية ، القوات الخاصة التي تؤمن هذه المنطقة من الحدود الثلاثة ، على بعد حوالي مائة كيلومتر جنوب غرب نيامي.

منذ يوم السبت ، انخرطت عمليات تمشيط برية وجوية لتحديد المهاجمين وتحييدهم ، الذين يتدفقون في هذه المنطقة المشجرة من غابة بارك دبليو إلى الحدود مع بوركينا فاسو ، وهي منطقة خطرة تنتظم فيها الهجمات منذ فترة .


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