Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

​انتهاء الازمة المستجدة بين التجار وإدارة الجمارك


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 17 Juillet 2021



​انتهاء الازمة المستجدة بين التجار وإدارة الجمارك

حثت منصة المشغلين الاقتصاديين يوم السبت من جميع التجار ووكلاء الشحن وعمال الرصيف على ستئناف الأنشطة في يوم الاثنين للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الإيرادات.

وتأتي ذلك بعد تدخل رئيس المجلس العسكري الانتقالي على حد توضيح المجلس الوطني للمستوردين ووكلاء الشحن والمصدري ، قال المتحدث باسم مجلس المستوردين : "بعد نقاش طويل ، توصلنا إلى اتفاق لاستئناف أنشطتنا" وكما قدم مجلس المستوردين شكره لرئيس المجلس العسكري الانتقالي لالتزامه بتعزيز مناخ عمل جيد.

للإشارة وكان الفاعلون الاقتصاديون قد أطلقوا حركة إضراب بعد خلاف مع دوائر الجمارك حول إصلاح الوسطاء الجمركيين.  وهددوا على وجه الخصوص بجعل مدينة ميتة يومًا في الأسبوع المقبل


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/07/2021

Tchad : le ministre du Pétrole appelle à la relance et l'intensification des opérations pétrolières

Tchad : le ministre du Pétrole appelle à la relance et l'intensification des opérations pétrolières

Tchad : Abderahim Breme Hamid et Abakar Walar Modou reçus à la Présidence Tchad : Abderahim Breme Hamid et Abakar Walar Modou reçus à la Présidence 17/07/2021

Populaires

Tchad : un contrôle physique des effectifs des forces armées ordonné

17/07/2021

Tchad : une feuille de route de 4228 milliards Fcfa pour assurer la transition

17/07/2021

Tchad : le prix du mouton n'est pas à la portée de tous à l'approche de l'Aid Al-Adha

17/07/2021
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 13/07/2021 - Mbaïnaissem Gédéon

Tchad : l'eau en sachet refait surface à N'Djamena

Tchad : l'eau en sachet refait surface à N'Djamena

Cameroun : refinancement de l'Eurobond, entre leurre et lueur Cameroun : refinancement de l'Eurobond, entre leurre et lueur 06/07/2021 - Célestin Bedzigui, économiste et président du Parti de l’Alliance Libérale (PAL)

ANALYSE - 14/07/2021 - Abba Issa

Tchad: les relations de bon voisinage existent-elles de nos jours ?

Tchad: les relations de bon voisinage existent-elles de nos jours ?

انتشار فكرة التناوب الوراثي للسلطة في أفريقيا انتشار فكرة التناوب الوراثي للسلطة في أفريقيا 06/07/2021 - Brahim Issa

REACTION - 04/06/2021 - Info Alwihda

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire 03/01/2021 - Mbainaissem Gédéon

© 2020 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter