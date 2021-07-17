​انتهاء الازمة المستجدة بين التجار وإدارة الجمارك



حثت منصة المشغلين الاقتصاديين يوم السبت من جميع التجار ووكلاء الشحن وعمال الرصيف على ستئناف الأنشطة في يوم الاثنين للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الإيرادات.



وتأتي ذلك بعد تدخل رئيس المجلس العسكري الانتقالي على حد توضيح المجلس الوطني للمستوردين ووكلاء الشحن والمصدري ، قال المتحدث باسم مجلس المستوردين : "بعد نقاش طويل ، توصلنا إلى اتفاق لاستئناف أنشطتنا" وكما قدم مجلس المستوردين شكره لرئيس المجلس العسكري الانتقالي لالتزامه بتعزيز مناخ عمل جيد.



للإشارة وكان الفاعلون الاقتصاديون قد أطلقوا حركة إضراب بعد خلاف مع دوائر الجمارك حول إصلاح الوسطاء الجمركيين. وهددوا على وجه الخصوص بجعل مدينة ميتة يومًا في الأسبوع المقبل