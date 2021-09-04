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TCHAD

​برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم وزارة المصالحة الوطنية بالمعدات


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 4 Septembre 2021



​برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم وزارة المصالحة الوطنية بالمعدات

تواجه الوزارة المنشأة حديثًا والمسؤولة عن المصالحة الوطنية والحوار تحديات كبيرة ودورًا رائدًا تلعبه خلال هذه الفترة الانتقالية ، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 2 سبتمبر ، تبرعاً بمعدات مكتبية ووسائل نقل لوزارة المصالحة الوطنية والحوار.

وقال كامل كمال الدين ، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، "إنه لمن دواعي سرورنا أن نسلم هذه المعدات التي ستساهم بالتأكيد في تحقيق الأهداف المحددة في خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية وسنواصل دعم الحكومة الانتقالية في تشاد.

بعد إطلاق إجراء الحوار الوطني الشامل ، رحب وزير الدولة المسؤول عن المصالحة والحوار ، الشيخ ابن عمر ، بهذه البادرة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، والتي جاءت في الوقت المناسب.  وقال الوزير "هذه رسالة من المجتمع الدولي نحن ندرك المرحلة الحرجة التي يجد فيها الشعب التشادي نفسه. وهذا يريحنا ويطمئننا على الخطوات المقبلة".


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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