​بناء الثقة بين الجيش التشادي والشعب من أولويات رئيس المجلس العسكري



حث رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي ، الجيش التشادي على كسب ثقة الشعب ، وكرر ذلك في جميع خطاباته الأخيرة ومنها رسالة العام الجديد ولقاء حصري مع قادة الجيش في مدينة ماو.



وأشار رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى وجود انعدام ثقة بين الشعب والجيش ، من الصعب جدًا على الناس الاعتراف بأن الجيش التشادي في خدمتهم أو في حمايتهم ، لكنهم غالبًا ما يرون أن الجيش هو عدوهم ومستعد لإلحاق الأذى بهم.



بدا أن هذه اللفتة الذهنية تقلق رئيس المجلس العسكري الانتقالي عندما سعى إلى رفع الحاجز بين الجيش التشادي والشعب ، بينما نصحهم في مدينة ماو بأن يكونوا مسؤولين عن كسب ثقة الناس.



وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي على هامش الاجتماع مع المسؤولين الأمنيين في ماو ، "يجب أن نجتهد بإخلاص وتفان لإعادة الثقة المفقودة وإقناع الناس بأن الجيش موجودً فقط لحمايته.



وأضاف الفريق محمد إدريس ديبي إنه يجب تجنب استخدام القوة ضد الشعب التشادي ، ويجب أن تكون العلاقات بين الجيش التشادي والشعب جيدة حتى يفرح الناس إذا رأوا جنديًا.