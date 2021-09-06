​تجمع الجمعيات من أجل تشاد موحدة تقدم خمسة مرشحين للمجلس الوطني الانتقالي باسم العربفون



اختار تجمع الجمعيات من أجل تشاد موحدة خمسة مرشحين لتمثيل الشباب الناطق بالعربية في المجلس الوطني الانتقالي بعد ظهر يوم 6 أغسطس 2021 في مكتب المجلس الوطني للشباب الشباب الكائن بملعب إدريس محمد أويا.



وقع الخيار على خمسة شباب عقب انتخابات حرة وشفافة أجراها التجمع الذي يتضمن 45 جمعية مدنية ويسانده قرابة 140 جمعية أهلية على حد ما ما أشار رئيس الجمعية.



أما المرشحين هم: مصطفى إسماعيل يحيى ، وصفية يوسف الأمين ، وحسن موسى عبد الرحمن ، وعبد اللطيف علي حسين ، وعبدالله عبد الكريم عباس قدموا ملفاتهم إلى اللجنة المكلفة باختيار المشاركين في البرلمان الانتقالي يوم الاثنين 6 أغسطس 2021.



وأكد رئيس الجمعية جمال يحيى والمقرر أن التجمع يضم 45 جمعية وتدعمه 145 جمعية أخرى ، وكما طالب بانصاف العربفون في المجلس الوطني الانتقالي.



وبعد تقديم الملف ، تم تسليم إيصال لكل مرشح من قبل اللجنة المكلفة بجمع ملفات المرشحين بمقر المجلس القومي للشباب بملعب إدريس محمد أويا.