​تشاد تأخذ نموذج دولة مالي لإنشاء المجلس الوطني الانتقالي



استقبل رئيس المرحلة الانتقالية في مالي العقيد عاصمي غويتا ، الثلاثاء 3 أغسطس 2021 ، وفدا تشاديا برئاسة جان برنارد باداري نائب رئيس اللجنة المخصصة لاختيار المرشحين للمجلس الوطني الانتقالي في تشاد.



قال جان برنارد باداري وهو يغادر الجلسة "نحن في مهمة في مالي لامتصاص معايير تشكيل المجلس الوطني الانتقالي" كما اغتنم الوفد التشادي الفرصة لعرض "مهاراته المدنية على رئيس المرحلة الانتقالية في مالي ونقل له تحياته الحارة من رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي إيتنو".



في نهاية هذا اللقاء ، أعرب نائب رئيس اللجنة المخصصة المسؤولة عن اختيار المرشحين للمجلس الوطني الانتقالي بتشاد عن سروره مؤكظل استفادته من المشورة الحكيمة من الرئيس غوتا بشأن إدارة حالة القطيعة الدستورية التي سادت "في تشاد ، وأشار السيد جان برنارد باداري إلى أن الشعب المالي والشعب التشادي شعبان شقيقان.



وفقا لرئيس المرحلة الانتقالية في مالي ، أسيمي غوتا أن تشاد ومالي تعيشان نفس الواقع لهذا السبب قدمت الكثير من النصائح لمضيفي اليوم.