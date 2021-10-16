​تشاد تدين هجمات الحوثيين الارهابية على مطاري ابها وجازان



‏بيان صحفي لوزارة الشؤون الخارجية والتكامل الافريقي والتشاديين بالخارج ، بجمهورية تشاد ، يدين هجمات الحوثيين الارهابية على مطاري ابها وجازان.



تدين وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج ، بجمهورية تشاد ، بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي على مطاري أبها وجازان بالمملكة العربية السعودية وتسببت في إصابة عدد من الأشخاص بجروح وأوقعت خسائر مادية كبيرة .



وتشير وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج بقلق إلى أن هذه الهجمات الارهابية المتكررة التي تشنها مليشيات الحوثي ، والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ، تزيد من التوتر في المنطقة وتعيق الجهود الرامية لإيجاد مخرج شامل وسلمي للأزمة .



تؤكد وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج تضامن الحكومة التشادية مع المملكة العربية السعودية ، لأهمية إيجاد حل سريع للأزمة اليمينة بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي بالأمم وتشير المتحدة.