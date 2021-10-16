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TCHAD

​تشاد تدين هجمات الحوثيين الارهابية على مطاري ابها وجازان


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 16 Octobre 2021



© DR
© DR

‏بيان صحفي لوزارة الشؤون الخارجية والتكامل الافريقي والتشاديين بالخارج  ، بجمهورية تشاد ،  يدين هجمات الحوثيين الارهابية على مطاري ابها  وجازان.

تدين وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج ، بجمهورية تشاد ، بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي على مطاري أبها وجازان بالمملكة العربية السعودية وتسببت في إصابة عدد من الأشخاص بجروح وأوقعت خسائر مادية كبيرة . 

وتشير وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج بقلق إلى أن هذه الهجمات الارهابية المتكررة التي تشنها مليشيات الحوثي ، والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ، تزيد من التوتر في المنطقة وتعيق الجهود الرامية لإيجاد مخرج شامل وسلمي للأزمة . 

تؤكد وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج تضامن الحكومة التشادية مع المملكة العربية السعودية ، لأهمية إيجاد حل سريع للأزمة اليمينة بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي بالأمم وتشير المتحدة.


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