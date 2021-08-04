Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

​تشاد : تفاصيل الهجوم على عبد الكريم محمد شرف الدين


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 4 Août 2021



​تشاد : تفاصيل الهجوم على عبد الكريم محمد شرف الدين

 تعرض المدير العام السابق للجمارك والحقوق غير المباشرة ، عبد الكريم محمد شرف الدين ، للهجوم يوم الأربعاء في الساعة 5:15 مساءً في حي كليب مات على مقربة من الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني.

 هاجم شبان في سيارة مسجلة باسم  الإدارة العامة ، ومعهم أسلحة حرب عبد الكريم محمد شرف الدين بينما كان على وشك دخول أحد منازله في كليب مات .

 ترجل الجناة من السيارة وفتحوا النار أصابوا الحارس الشخصي عبد الكريم محمد شرف الدين لم يصب.

 في الرد ، انسحب المهاجمين وقيل أنه تم القبض عليهم.

 تبدو هذه الحادثة أشبه بتصفية حسابات داخل العشيرة التي تحكم مصير البلاد.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 04/08/2021

Tchad : le gouverneur du Borkou constate des failles à la maison d'arrêt de Faya

Tchad : le gouverneur du Borkou constate des failles à la maison d'arrêt de Faya

تشاد: التسرب من المدرسة وتحدياته في مستقبل الشباب تشاد: التسرب من المدرسة وتحدياته في مستقبل الشباب 03/08/2021

Populaires

Tchad : le président du CMT nomme 52 préfets

04/08/2021

Tchad : les détails de l'attaque contre Abdelkerim Mahamat Charfadine

04/08/2021

Tchad : le domicile de l'ex-DG des douanes attaqué par des personnes armées

04/08/2021
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 03/08/2021 - Georges Lawane

Tchad : quel rôle pour la jeunesse dans le processus de transition et les efforts de refondation ?

Tchad : quel rôle pour la jeunesse dans le processus de transition et les efforts de refondation ?

Dr Kede Onana : « jeunesse, femme et culture de la paix en Afrique : quels enjeux ? » Dr Kede Onana : « jeunesse, femme et culture de la paix en Afrique : quels enjeux ? » 25/07/2021 -

ANALYSE - 03/08/2021 - Koffi Dieng

Tchad : la déscolarisation et ses enjeux sur l’avenir de la jeunesse

Tchad : la déscolarisation et ses enjeux sur l’avenir de la jeunesse

Tchad: les relations de bon voisinage existent-elles de nos jours ? Tchad: les relations de bon voisinage existent-elles de nos jours ? 14/07/2021 - Abba Issa

REACTION - 04/06/2021 - Info Alwihda

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire 03/01/2021 - Mbainaissem Gédéon

© 2020 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter