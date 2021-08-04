​تشاد : تفاصيل الهجوم على عبد الكريم محمد شرف الدين



تعرض المدير العام السابق للجمارك والحقوق غير المباشرة ، عبد الكريم محمد شرف الدين ، للهجوم يوم الأربعاء في الساعة 5:15 مساءً في حي كليب مات على مقربة من الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني.



هاجم شبان في سيارة مسجلة باسم الإدارة العامة ، ومعهم أسلحة حرب عبد الكريم محمد شرف الدين بينما كان على وشك دخول أحد منازله في كليب مات .



ترجل الجناة من السيارة وفتحوا النار أصابوا الحارس الشخصي عبد الكريم محمد شرف الدين لم يصب.



في الرد ، انسحب المهاجمين وقيل أنه تم القبض عليهم.



تبدو هذه الحادثة أشبه بتصفية حسابات داخل العشيرة التي تحكم مصير البلاد.