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TCHAD

​تشاد تقلص عدد جنودها المشاركين في قوات دول الساحل الخمس


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 21 Août 2021



​تشاد تقلص عدد جنودها المشاركين في قوات دول الساحل الخمس

خفضت تشاد عدد جنود الوحدة التشادية المنتشرين في المنطقة الحدودية الثلاث ، من 1200 إلى 600 ، بحسب إعلان الحكومة التشادية.

ويهدف هذا القرار ، الذي وصفته الحكومة التشادية بأنه تخفيض استراتيجي ، إلى إعداد القوات المسلحة التشادية بشكل أفضل لمحاربة التنظيم الإرهابي ومواجهته.

وبدوره أوضح وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، عبد الرحمن غلام الله ، على الرغم من إعادة ترتيب النظام ، فإن الإرادة السياسية لمواجهة الإرهابيين لا تزال قائمة.

في 9 أغسطس ، أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، الفريق محمد إدريس ديبي ، تعليمات لمسؤولي الأمن في أعقاب هجوم إرهابي شنته بوكو حرام في البحيرة وأشار إلى الحاجة إلى تعزيز النظام.

وتقع المنطقة الحدودية الثلاث بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو ، وازدادت الهجمات الإرهابية في هذه المنطقة في الأسابيع الأخيرة.


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