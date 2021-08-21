​تشاد تقلص عدد جنودها المشاركين في قوات دول الساحل الخمس



خفضت تشاد عدد جنود الوحدة التشادية المنتشرين في المنطقة الحدودية الثلاث ، من 1200 إلى 600 ، بحسب إعلان الحكومة التشادية.



ويهدف هذا القرار ، الذي وصفته الحكومة التشادية بأنه تخفيض استراتيجي ، إلى إعداد القوات المسلحة التشادية بشكل أفضل لمحاربة التنظيم الإرهابي ومواجهته.



وبدوره أوضح وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، عبد الرحمن غلام الله ، على الرغم من إعادة ترتيب النظام ، فإن الإرادة السياسية لمواجهة الإرهابيين لا تزال قائمة.



في 9 أغسطس ، أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، الفريق محمد إدريس ديبي ، تعليمات لمسؤولي الأمن في أعقاب هجوم إرهابي شنته بوكو حرام في البحيرة وأشار إلى الحاجة إلى تعزيز النظام.



وتقع المنطقة الحدودية الثلاث بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو ، وازدادت الهجمات الإرهابية في هذه المنطقة في الأسابيع الأخيرة.