​تشاد: توعية منظمة "أشاد" طلاب المدارس الثانوية بالعنف ضد المرأة



في تشاد، يتواصل نشاط حملة التوعية بالعنف ضد النساء والفتيات والذي سيدور 16 يوما.



في هذه المناسبة، نفذت منظمة الوئام للصرف الصحي والتنمية "أشاد" حملة توعية تحت عنوان: "العنف ضد المرأة وآثاره على الأطفال"، في ال30 من شهر نوفمبر الجاري.



وأقيمت الفعالية في المدرسة الثانوية للاقتصاد والمحاسبة والأعمال والاتصالات، بحضور خديجة عبد الله جيبو أحمد، نائبة منسق "أشاد".



وبحسب الوزارة المسؤولة عن النوع الاجتماعي، فتهدف هذه الأيام ال16 من النشاط إلى رفع مستوى الوعي بين التشاديين ضد العنف ضد المرأة من خلال دعوة متعددة الأوجه.