​تشاد وتركيا تعززان تعاونهما



التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، محمد إدريس ديبي ، في 27 أكتوبر في أنقرة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، وقد أُثيرت عدة موضوعات من بينها المرحلة الانتقالية في تشاد ، والوضع في السودان ، ومكافحة الإرهاب.



وتم التوقيع على أربع اتفاقيات تعاون تتعلق على وجه الخصوص بإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ، والتعزيز الفني في مجال الزراعة.



قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد إدريس ديبي "قمنا بتقييم تعاوننا داخل المؤسسات الدولية ولمحة عامة عن القضايا الأفريقية والدولية".



تقيم تشاد وتركيا علاقات تاريخية وتتعاونان في مجال النقل الجوي والطاقة والبنية التحتية والدفاع والأمن والبحث العلمي والتعليم والشباب والإعلام والتعاون الأكاديمي.