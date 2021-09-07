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​جندي في الحرس الوطني يقتل شابا في العشرينات من عمره في ليري


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 7 Septembre 2021



​جندي في الحرس الوطني يقتل شابا في العشرينات من عمره في ليري

لقي مزارع شاب اسمه عبد السلام مصرعه ظهر يوم الاثنين 6 أغسطس بين قريتي بولوري وموربام في مقاطعة بحيرة ليري ، كان الشاب يحاول إنقاذ فتاة تعرضت للاغتصاب من قبل أحد عناصر الحرس الوطني.

أفاد المسؤول التقليدي مي غونغتشومي بيل لوسيان ، الذي زار الميدان شخصيًا ، أن الشاب قُتل بدم بارد على يد أحد أفراد الحرس الوطني التشادي في المنطقة.

وأكد المسؤول أنه أبلغ الجهات الأمنية بما يجري في المنطقة من ترويع للسكان وتهديد سلامتهم من قبل بعض العناصر الأمنية.

ولا يزال المشتبه به الهارب مطلوباً من قبل أجهزة أمن الدولة ، فيما تستعد أسرة المقتول لدفن الشاب.


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