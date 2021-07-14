​حاكم ولاية وداي يعطي توجيهات صارمة لضمان حماية المواطنين



التقى حاكم ولاية وداي الجنرال أحمد داري بازين مع السلطات الأمنية بالولاية لوضع خريطة تهدف إلى تعزيز الأمن وحماية السكان ، ذلك في نهار 12 يوليو الجاري، تبادل وجهات النظر مع قادة قوات الدفاع والأمن حول حماية السكان وممتلكاتهم والحفاظ على أمن واستقرار الأراضي.



وحث الحاكم كافة القوى الأمنية على تحمل مسئولية لتعقب البلطجية ، وقال في هذا الصدد: "كيف نتخيل أن جيشنا الذي جعل العالم يتحدث ، يتعرض لتحدي عصابات صغار"



وأضاف من الآن فصاعدًا ، أطلب منكم أن تقفوا كرجل واحد وأن تتبعوا خطى المشير الذي مات ، من أجل تشاد وسلام شعبه لن ندع بلدنا يغرق بسبب قطاع الطرق الصغار ، حتى يتحرر الشعب من قبضة الحوف.



وشدد على أنه لن يستسلم أمام مجموعة صغيرة تهدد سلامة المواطن ، وقال إن الجيش سيطارد بؤر هذه الكتل المارقة.



وحذر من إطلاق النار في المناسبات ، سواء كان جندي او مدني في حالة مخالفة التعليمات سيكون مصيره السجن.