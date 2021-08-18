​حزب التحالف الاشتراكي ينسحب من الجبهة الجديدة ويستنكر "الانتهاكات الديكتاتورية"



وقع رئيس المكتب التنفيذي لحزب التحالف الاشتراكي محمد بشارة بيانا في 17 أغسطس 2021 يستنكر فيه "الموقف غير الودّي والمتعدد الاستخدامات وغير الذكي للجبهة الجديدة من أجل التغيير ، الذي أملاه منسقها يحي ديلو.



وفقا للبيان "يجب تقدير التضحيات الهائلة التي قدمها التحالف الاشتراكي من أجل التحبير وتأثير في الجبهة الجديدة بقيمتها العادلة بدلاً من التعامل معها في جو من الإثارة.



حدد البيان الصحفي أنه اعتبارًا من يوم 17 أغسطس 2021 ، انسحابه من تحالف "الجبهة الجديدة للتغيير" ، لأن أهداف الحزب لم تعد متوافقة مع الانجرافات الديكتاتورية والمناهضة للديمقراطية لهذا التنظيم.