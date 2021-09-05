Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

​ديلو : إن المجلس العسكري الانتقالي لا ينوي تنظيم حوار وطني صادق


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 5 Septembre 2021



​ديلو : إن المجلس العسكري الانتقالي لا ينوي تنظيم حوار وطني صادق

قال رئيس الحزب الاشتراكي بلا حدود يحي ديلو جيرو خلال مؤتمر صحفي عقده اليزالأحد ، إن المجلس العسكري الانتقالي لا ينوي تنظيم حوار وطني صادق وأشار السيد ديلو إلى أن المجلس العسكري في سوء نية.

وفقا لزعيم الحزب الاشتراكي بلا حدود الذي عاد من جولة في المنطقة الجنوبية ، فإن "المجلس العسكري الحاكم يكرر نفس أساليب النظام القديم. ويريد خلق تحويل من خلال السعي لكسب الوقت والإيمان بالحوار. التي لم يتم تحديد شروطها الأساسية لتنظيمها بشكل جيد والتي لن تكون مختلفة تمامًا عن نظام الحركة الوطنية للإنقاذ الذي نظمه لتزوير الانتخابات لمدة ثلاثة عقود.

وأكد ديلو  إنه وجد خلال جولته السياسية "الكثير من الأدلة على سوء نية المجلس العسكري".

قال ديلو "لقد عينت مسؤولين من الوحدات الإدارية اللامركزية الملتزمة بقضيتها والذين سعوا بكل الوسائل إلى فشل مهمتنا من حيث المبدأ وبموجب القانون ، يجب على الحكام والولاة ونواب المحافظين ورؤساء البلديات إظهار الحياد التام في الأنشطة السياسية"

ويشير يحي ديلو إلى أن هذه الممارسات "تؤكد الشكوك سوء نية المجلس العسكري، وأن الحوار الجاري إعداده هو تباطؤ ، ولن يختلف عن النظام السابق.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 04/09/2021

Tchad : 1450 agents pulvérisateurs mobilisés contre le paludisme à N'Djamena

Tchad : 1450 agents pulvérisateurs mobilisés contre le paludisme à N'Djamena

COP26 au Royaume Uni : le Tchad se prépare à y participer COP26 au Royaume Uni : le Tchad se prépare à y participer 04/09/2021

Populaires

Tchad : l'ex-DG de l'ANS, le général Youssouf Ahmat regagne le pays après 14 ans d'exil

05/09/2021

Guinée : le président Alpha Condé arrêté par des forces spéciales

05/09/2021

Guinée : le ministère de la Défense assure que la menace est "contenue"

05/09/2021
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 18/08/2021 - Ambassade de Chine au Tchad

Traçage de l'origine du COVID-19 : la position de l'Ambassade de Chine au Tchad sur l'intervention du renseignement américain

Traçage de l'origine du COVID-19 : la position de l'Ambassade de Chine au Tchad sur l'intervention du renseignement américain

​أزمة سياسية في بحر الغزال تحير المناضلين في الحركة الوطنية للإنقاذ ​أزمة سياسية في بحر الغزال تحير المناضلين في الحركة الوطنية للإنقاذ 05/08/2021 - Moussa Nahar

ANALYSE - 04/09/2021 - Dr Zachée Betche

Terrorisme : pourquoi le Sahel africain ?

Terrorisme : pourquoi le Sahel africain ?

L’application du bilinguisme au Tchad, un mauvais départ L’application du bilinguisme au Tchad, un mauvais départ 30/08/2021 - Martin Hidgé Ndouba

REACTION - 04/06/2021 - Info Alwihda

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire 03/01/2021 - Mbainaissem Gédéon

© 2020 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter