​ديلو : إن المجلس العسكري الانتقالي لا ينوي تنظيم حوار وطني صادق



قال رئيس الحزب الاشتراكي بلا حدود يحي ديلو جيرو خلال مؤتمر صحفي عقده اليزالأحد ، إن المجلس العسكري الانتقالي لا ينوي تنظيم حوار وطني صادق وأشار السيد ديلو إلى أن المجلس العسكري في سوء نية.



وفقا لزعيم الحزب الاشتراكي بلا حدود الذي عاد من جولة في المنطقة الجنوبية ، فإن "المجلس العسكري الحاكم يكرر نفس أساليب النظام القديم. ويريد خلق تحويل من خلال السعي لكسب الوقت والإيمان بالحوار. التي لم يتم تحديد شروطها الأساسية لتنظيمها بشكل جيد والتي لن تكون مختلفة تمامًا عن نظام الحركة الوطنية للإنقاذ الذي نظمه لتزوير الانتخابات لمدة ثلاثة عقود.



وأكد ديلو إنه وجد خلال جولته السياسية "الكثير من الأدلة على سوء نية المجلس العسكري".



قال ديلو "لقد عينت مسؤولين من الوحدات الإدارية اللامركزية الملتزمة بقضيتها والذين سعوا بكل الوسائل إلى فشل مهمتنا من حيث المبدأ وبموجب القانون ، يجب على الحكام والولاة ونواب المحافظين ورؤساء البلديات إظهار الحياد التام في الأنشطة السياسية"



ويشير يحي ديلو إلى أن هذه الممارسات "تؤكد الشكوك سوء نية المجلس العسكري، وأن الحوار الجاري إعداده هو تباطؤ ، ولن يختلف عن النظام السابق.