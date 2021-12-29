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TCHAD

​رئيس المجلس العسكري الإنتقالي يختتم المنتدى الوطني للشباب التشادي


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 29 Décembre 2021



​رئيس المجلس العسكري الإنتقالي يختتم المنتدى الوطني للشباب التشادي

نظمت وزارة الشباب والرياضة وريادة الأعمال الحفل الختامي لفعاليات المنتدى الوطني للشباب التشادي تحت الرعاية السامية لرئيس المجلس العسكري الإنتقالي فريق أول محمد إدريس ديبي إتنو مساء اليوم ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ ، بحضور أعضاء الحكومة الانتقالية على رأسهم رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبرت ، وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي وجمع من الحضور والمشاركين.

بعد قراءة التوصيات ومقترحات المشاركين في المنتدى الوطني للشباب التشادي ، قُدم برقية شكر وتؤييد إلى رئيس المجلس العسكري الإنتقالي وزعيم الحكومة الانتقالية ، وكما تلي برقية دعم ومساندة لرئيس المجلس العسكري الإنتقالي باسم المشاركين.

جاء عقب ذلك كلمة وزير الشباب والرياضة شكر بدوره الحضور والمشاركين في المنتدى الوطني للشباب التشادي ، كما عبر عن خالص شكره لرئيس المجلس العسكري الإنتقالي ورئيس الوزراء على دعمهما المادي والمعنوي لإنجاح المنتدى ، وكما اشاد وشكر الشركاء الماليين والفنيين ، وساق حديثه ناصحا الشباب على حمل المسؤولية.

اختتم رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي ، أعمال المنتدى التشادي الوطني للشباب بعدة وعود ، وتعهد بدعم الشباب في ريادة الأعمال وتفعيل القطاع الوظيفي في المجالين العام والخاص ، بما في ذلك تعيين خمسة آلاف شاب وشابة ، كما أصدر رئيس المجلس العسكري تعليمات صارمة للسلطات المسؤولة عن الاتصالات للسعي لخفض أسعار الإنترنت واختيار تخفيض بنسبة 30٪.

بهذه الوعود والكلمات أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الختام الرسمي للمنتدى الوطني للشباب التشادي.


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