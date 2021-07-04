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TCHAD

​رئيس المجلس العسكري الانتقالي في زيارة خاصة إلى باريس


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 4 Juillet 2021



​رئيس المجلس العسكري الانتقالي في زيارة خاصة إلى باريس
أعلن إدارة الإعلام برئاسة الجمهورية للتو إن المجلس العسكري الانتقالي  الفريق محمد إدريس ديبي إتنو غادر انجمينا متجها إلى باريس في أول زيارة عمل له في أوروبا.

ودعه رئيس الوزراء الانتقالي باهيمي باداكي ألبرت وبعض أعضاء الحكومة الإنتقالية والمكتب المدني برئاسة الجمهورية اليوم الأحد 04 مايو 2021 في مطار حسن جاموس الدولي ، ومن المتوقع أن يناقش مع  نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون المرحلة الانتقالية في تشاد، وقضية الساحل وإجراءات تفعيل القوات المشتركة في الحدود المثلث.

وفي السياق ذاته التقى وزير الدفاع التشادي المكلف بالدفاع في باريس مع نظيره الفرنسي وناقش الوزيران ، على وجه الخصوص ، التعاون العسكري بين تشاد وفرنسا ، ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل ، والمشاركة العسكرية التشادية في العمليات الخارجية.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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