​رئيس الوزراء يطلق أنشطة تعميم قرارات وتوصيات الحوار الوطني الشامل والسيادي



أطلق رئيس الوزراء رئيس حكومة الوحدة الوطنية صالح كيبزابو اليوم الخميس 20 يوليو عام 2023م بقاعة الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون أنشطة تعميم قرارات وتوصيات الحوار الوطني الشامل والسيادي .



بدأ الحفل بكلمة رئيس لجنة الدعم الفني ، الوزير الأمين العام للحكومة المكلف بالعلاقات مع المؤسسات وتعزيز الثنائية اللغوية السيد هاليكي شوا محمد ، أشار إلى ان تعميم قرارات وتوصيات الحوار الوطني هي أيضًا حاجة ملحة لتلبية توقعات المواطنين والشركاء الذين يحتاجون إلى إبلاغهم بانتظام عن تطورات مرحلة الانتقال.



وأضاف هاليكي شوا بأن “القرارات والتوصيات التي خرجت عن هذا الحوار ليست مجرد كلمات مكتوبة على الورق بل تمثل آمال الشعب التشادي بأكمله مضيفا هدفنا هو التأكد من أن كل مواطن يفهم توصيات وقرارات “، وفق هاليكي شوا.



وفقا لهاليكي شوا محمد ، فإن الأمر لا يتعلق بنشر المعلومات بل يتعلق بخلق ديناميكية حقيقية للتغيير وتشجيع دعم ومشاركة الجميع.



كما أكد رئيس الوزراء الانتقالي أن توصيات وقرارات الحوار الوطني الشامل فرصة تجعل من الممكن تهيئة الظروف المواتية لإعادة بناء تشاد. “منذ بداية الفترة الانتقالية ، تم تحديد الحوار على أنه مفتاح لا يسمح لنا فقط بالخروج من هذه الفترة ولكن أيضًا لخلق ظروف مواتية لإعادة بناء بلدنا”.



بعد إنتهاء أعمال الحوار الوطني الشامل الذي عقد في الفترة ما بين 20 أغسطس وحتي 8 أكتوبر لعام 2022م وبعد إنتهاء اعمال الحوار تم تشكيل آلية مكلفة بمتابعة قرارات وتوصيات الحوار الوطني الشامل والسيادي ،

وتتكون هذه اللجنة من ثلاث هيئات رئيسية ، وهي اللجنة التوجيهية العليا ، وإطار الرصد والتقييم المستقل ولجنة الدعم الفني وتعمل هذه اللجان علي مهمة تعميم قرارات وتوصيات الحوار الوطني الشامل والسيادي.