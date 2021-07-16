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​رصف ألف كيلومترًا من الطرق في شمال شرق البلاد


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 16 Juillet 2021



​رصف ألف كيلومترًا من الطرق في شمال شرق البلاد © Alwihda Info
​رصف ألف كيلومترًا من الطرق في شمال شرق البلاد © Alwihda Info

دشن رئيس مجلس الوزراء ، قبيل ظهر اليوم ، في  حي "متى بانو" ، المرحلة الأولى من مشاريع إنشاء طرق معبدة شمال شرقي البلاد ، تقدر بألف وعشرات الكيلومترات.

بتنفيذ من قبل شركة  (HBC) هذه المرحلة الأولى بعقد قيمته 69.28 مليار سيفا بما في ذلك أكثر من 38 مليار سيفا مخصصة لعبور الهياكل والتمويل كاملا من الدولة

وأعلنت وزير البنية التحتية أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية ، بطول 1176 كم ، في يناير 2022 في بوركو ،  وتربط بين بالمحاور التالية : فايا - مسكي (500 كلم).  فايا - كاليت (350 كم) ؛  فايا - فادا (325 كم) وستستمر أعمال التطوير للمرحلتين 12 شهرًا ، باستثناء موسم الأمطار.

وأوضح ، وزير البنية التحتية والانفتاح السيد باتيلي جو ، "إن تحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال الانفتاح وسبل تحقيق ذلك يمثل أولوية" ، مضيفا أن هذه التطورات تساعد في تحسين الظروف المعيشية وبيئات السكان المستفيدين ، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والمعدات ، وسيضمن النهوض بالاقتصاد المحلي وتعزيز التجارة.

وتخطط الحكومة تنفيذ مشاريع تسليف الطرق 7500 كم في المنطقة الشمالية الشرقية ، لم تتم صيانة الطرق مطلقًا ، باستثناء قسم أبشه - أمزوير - بلتين - أدري - قوز بيدا ، بسبب ضعف موارد صندوق صيانة الطرق على وجه الخصوص.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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