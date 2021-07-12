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​سلطان دار وداي : ندعم المجلس العسكري بدمائنا ومالنا وقوتنا


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 12 Juillet 2021



​سلطان دار وداي : ندعم المجلس العسكري بدمائنا ومالنا وقوتنا

استقبل جموع من أهالي أبشه سلطنة دار وادي السلطان شريف عبد الهادي مهدي لدى عودته إلى مدينة أبشه بعد حضوره جنازة السلطان دار سيلا ، بهذه المناسبة خاطب أهالي دار وادي بلغة واضحة ، وأعرب عن استعداده لمعالجة قضايا العنصرية والظلم بكافة أنواعها ، كما تعهد بضمان الاستقرار في الولاية، ونيابة عن سلطنة دار وداي وباسم أهالي وداي أعلن دعمه وتضامنه مع المجلس العسكري الانتقالي.

قال سلطان سلطنة دار وداي : لا للعنصرية أو الظلم أو المشاكل ، نحن نرفض بشدة تلك الأشياء التي تضر بالناس ، مضيفا باسم أهالي دار وداي نحن نؤيد المجلس العسكري الانتقالي ، ونفديه بدمائنا وأموالنا وقوتنا ، مبينا أن هذه العهود ليست كلاما جوفاء ، والله العظيم أنا أول من تجده على الأرض إذا لزم الأمر على حد تصريحه.

وبحسبه ، تصدر المجلس العسكري الانتقالي بضمان أمن البلاد واستقرارها وتنميتها ، لا سيما في ولاية دار وادي هؤلاء يستحقون الدعم على حد شرحه ، وواصل حديثه ، داعياً إلى تعزيز قيم التعايش السلمي والتكافل بين القبائل ورفع الحواجز.

وكما زار الحاكم الجديد للولاية ورحب به في مملكة دار وداي وأكد أنه سيساعده في أداء مهامه بأكمل الوجه.


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