​سلطان دار وداي : ندعم المجلس العسكري بدمائنا ومالنا وقوتنا



استقبل جموع من أهالي أبشه سلطنة دار وادي السلطان شريف عبد الهادي مهدي لدى عودته إلى مدينة أبشه بعد حضوره جنازة السلطان دار سيلا ، بهذه المناسبة خاطب أهالي دار وادي بلغة واضحة ، وأعرب عن استعداده لمعالجة قضايا العنصرية والظلم بكافة أنواعها ، كما تعهد بضمان الاستقرار في الولاية، ونيابة عن سلطنة دار وداي وباسم أهالي وداي أعلن دعمه وتضامنه مع المجلس العسكري الانتقالي.



قال سلطان سلطنة دار وداي : لا للعنصرية أو الظلم أو المشاكل ، نحن نرفض بشدة تلك الأشياء التي تضر بالناس ، مضيفا باسم أهالي دار وداي نحن نؤيد المجلس العسكري الانتقالي ، ونفديه بدمائنا وأموالنا وقوتنا ، مبينا أن هذه العهود ليست كلاما جوفاء ، والله العظيم أنا أول من تجده على الأرض إذا لزم الأمر على حد تصريحه.



وبحسبه ، تصدر المجلس العسكري الانتقالي بضمان أمن البلاد واستقرارها وتنميتها ، لا سيما في ولاية دار وادي هؤلاء يستحقون الدعم على حد شرحه ، وواصل حديثه ، داعياً إلى تعزيز قيم التعايش السلمي والتكافل بين القبائل ورفع الحواجز.



وكما زار الحاكم الجديد للولاية ورحب به في مملكة دار وداي وأكد أنه سيساعده في أداء مهامه بأكمل الوجه.