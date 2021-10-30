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TCHAD

​شاب يتعرض للتعذيب العلني والوحشي، الوفاق التشادي يدين


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 30 Octobre 2021



​شاب يتعرض للتعذيب العلني والوحشي، الوفاق التشادي يدين

أعرب الوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان (CTDDH) غضبه شديدًا نتيحة مقطع فيديو يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فردًا مقيدًا ويتعرض للتعذيب والانتهاكات اللاإنسانية.

ويطالب الوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة الانتقالية والسلطات القضائية بفتح تحقيق قضائي على الفور للتحقق من الوقائع والتعرف على مرتكبي هذا المشهد المروع وتقديمهم أمام المحاكم المختصة.

وتذكّر بأن تصاعد التعذيب القاسي واللاإنساني والمهين في الآونة الأخيرة يرجع إلى حد كبير إلى الإفلات من العقاب الذي يتمتع به بعض الأفراد.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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