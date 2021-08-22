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TCHAD

​كاسك تطلق قافلة ضخمة حول السلام في انجمينا


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 22 Août 2021



​كاسك تطلق قافلة ضخمة حول السلام في انجمينا

أطلق تحالف جمعيات المجتمع المدني (كاسك) يوم الأحد 22 أغسطس 2021 في انجمينا ، قافلة واسعة للتوعية حول توطيد السلام والمكاسب الديمقراطية في تشاد.

مرتدين قمصانهم التي تحمل شعار التحالف ، مع لافتات يمكن أن نقرأ عليها "دام السلام" ، "لا للحرب" ، عبر سفراء تحالف جمعيات المجتمع المدني (كاسك) عدة دوائر في العاصمة للدفاع عن القيم الأساسية من العيش معا والعفو والتسامح.

بعد جولتهم في الأحياء ، توقف مندوبو كاساك في مقر منظمتهم ، في حي نجاري بالدائرة الثامنة ، حيث ألقى الرئيس محمود علي سعيد رسالة حيث شكر رئيس الكاساك أعضاء التحالف على التعبئة الكبيرة ، ودعا إلى وحدة أبناء تشاد.  

وفقا له ، السلام هو شرط لا غنى عنه لأي تطور ، قال محمود "بدون سلام لا يوجد شيء لذلك يجب علينا جميعا أن نعتز بهذا السلام وندافع عنه ، مضيفا اليوم تقف بلادنا وتصدر السلام إلى دول أخرى بفضل قواتنا الدفاعية والأمنية الباسلة التي تدافع ليلا ونهارا بلا توقف عن وطننا" على حد تعبيره.

وأوضح محمود علي سعيد أن هذه القافلة الهادفة إلى توطيد السلام في تشاد ستمتد إلى الولايات الأخرى في البلاد.

وطالب أعضاء التحالف بالحفاظ على حشدهم لإنجاح هذه العملية وختم قائلا "نحن جميعًا ملتزمون طواعية بضمان أن يسود السلام في تشاد ، ويجب ألا نفشل".


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