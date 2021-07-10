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TCHAD

​مسيرة سلمية تقودها منصة وكت تاما في 14 يوليو


Alwihda Info | Par Brahim Abdraman - 10 Juillet 2021



​مسيرة سلمية تقودها منصة وكت تاما في 14 يوليو
أعلنت منسقية أنشطة المواطنين عبر منصتها "واكت تما" عن مسيرة سلمية تحت إشراف أمني 14 يوليو 2021 في انجمينا للتنديد بانتقال السلطة الملكية ، ومصادرة السلطة من قبل المجلس العسكري الانتقالي ، والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.

وفق البيان الصادر من المنصة أن السلطات الأمنية التشادية أبدت موافقتها مبدئيا ، نظرا لضمان سلمية المسيرة ، وأهمية المطالب ، بحسب المنصة أن المجلس العسكري الإنتقالي انتهج نفس النظام الذي تبناه  يعمل الحركة الوطنية للإنقاذ التي شجبها وقاتلها لمدة 30 عامًا.

ومن بين المبررات التي ندد من خلالها بالنظام العسكري الانتقالي ، تتهمه منصة واكت تاما باستخدام موارد البلاد لشراء أسلحة وسيارات فاخرة ومدرعات ، كما سعى للتجنيد في قاعدة عرقية من الجيش والشرطة ، على حساب الخريجين والفائزين بجوائز المدارس الكبرى في التعليم والصحة.

وأشار البيان إلى أن المجلس العسكري الانتقالي لا يخطط للسلام والاستقرار ، بل يأمل في التدمير النهائي للأمة التشادية.


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