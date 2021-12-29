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​ممثل شباب البطحاء : من أسباب الاشتباكات الأهلية في الأقاليم تعيين مسؤولين أميين في المناصب


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 29 Décembre 2021



​ممثل شباب البطحاء : من أسباب الاشتباكات الأهلية في الأقاليم تعيين مسؤولين أميين في المناصب

تداخل السيد عبدالمجيد عزالدين مندوب شباب البطحاء في المنتدى الوطني للشباب التشادي معلقا على موضوع دور الشباب في مكافحة الحروب الأهلية صباح اليوم بفندوق راديسون.

وفقا لعبدالمجيد أن أسباب اندلاع الاشتباكات الأهلية تعود إلى تعيين مسؤولين أميين في المناصب في الولايات موضحا أن الغالبية العظمى من المسؤولين لايتحركون الا بعد وقوع الاشتباكات ، مضيفا إن مشكلة الرعاة والمزارعين من أبسط المشاكل قد يحلها طفل أن صح التعبير على حد تعبيره ، مشيرا إلى أن هناك تعمد واضح من قبل المسؤولين، ساردا عدد من المواقف التي واجهته في الفترات النزاعات.

هذا ونشير الى أن فعاليات المنتدى مستمرة حتى الآن في يومها الثاني، الحوارات والنقاشات والمحاضرات مستمرة حتى الآن.


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